"Не кидав сім’ю": зірка "МастерШеф" Жора Шаруєв розійшовся з дружиною

Учасник кулінарного шоу "МастерШеф. Професіонали-5" Жора Шаруєв офіційно підтвердив, що розійшовся зі своєю цивільною дружиною Оленою. Кулінар прокоментував розрив та спростував чутки про зраду з іншою учасницею проєкту.

На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар прояснив ситуацію щодо особистого життя після того, як у мережі почали ширитися плітки про його ймовірний роман з колегою з шоу Анастасією Завадською. Шаруєв категорично заперечив, що залишив родину заради іншої жінки, а також спростував інформацію про появу ще однієї дитини.

По-перше, у мене немає новонародженого сина. І я не кидав сім’ю заради "тітки на рожевому порші",

– наголосив кулінар.

Шаруєв та Анастасія / фото з інстаграму

За словами Шаруєва, їхні стосунки з Оленою завершилися не через зради чи сторонніх осіб. Пара прожила в цивільному шлюбі понад 10 років, проте вони обопільно та з повагою одне до одного ухвалили рішення розійтися.

Шеф-кухар підкреслив, що попри розрив вони з колишньою коханою зберігають нормальні стосунки та повністю зосереджені на вихованні спільної 3-річної доньки Мікаели.

Повірте, я як ніхто інший знаю, що таке жити без батька. І я зроблю все, щоб моя дитина була щаслива. Це найголовніша мета нашого життя,

– зазначив учасник "МастерШеф".

Шаруєв та Олена / фото з інстаграму

Він також додав, що колишня дружина з іронією поставилася до образливих коментарів, які з'явилися в мережі, оскільки на той момент пара вже припинила стосунки: "Дякувати богу, коли Олена почала все це читати, вона поставилася до цього з іронією, оскільки ми вже не були разом".

А тим часом блогерка Скальницька розповіла правду про ексчоловіка-афериста та чому розлучилася з ним.

