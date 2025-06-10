Ще двоє учасників гурту BTS завершили службу в армії та заявили про повернення на сцену

Учасники південнокорейського гурту BTS, Кім Намджун (RM) та Кім Техьон (V), завершили обов'язкову службу в армії. 10 червня співаків зустріли шанувальники.

Десятки фанів зустріли RM та V оплесками біля військової бази. Співаки показалися у формі та сказали, що незабаром повернуться на сцену, пише Show 24 з посиланням на Reuters.

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Усім АРМІ, які чекали на нас під час служби, я хочу сказати, що я щиро-щиро вдячний. Будь ласка, зачекайте ще трохи, і ми повернемось з дійсно крутим виступом,

– сказав Кім Техьон.

Кім Намджун зіграв для фанів на саксофоні.

Двоє інших учасників гурту BTS, Джин та Джей-Хоуп, повернулися з армії раніше та виступали сольно в різних шоу. Чімін, Чонгук та Шуга мають завершити військову службу 21 червня, як повідомляють ЗМІ.

Як пише BBC, агенція Hybe натякала на возз'єднання гурту BTS. Колектив взяв паузу у 2022 році. Сотні фанів зібралися біля штаб-квартири Hybe, що в центрі Суела, щоб святкувати повернення співаків. Дехто прилетів з-за кордону. Чимало людей були одягнені у фіолетовий колір (фірмовий колір BTS) та несли фотографії RM та V.

Для довідки! У Південній Кореї всі працездатні чоловіки, віком від 18 до 28 років, мають прослужити в армії близько 2 років.

Що відомо про гурт BTS

Південнокорейський чоловічий гурт BTS заснували у 2013 році. У 2017 році, завдяки успішному туру США, співаки змогли вийти на світовий ринок. Відтоді вони стали дуже популярними.

Повна назва гурту – Bangtan Boys, що корейською означає "Куленепробивні бойскаути".

Учасники гурту BTS активно виступають за розв'язання проблем молоді, зокрема через ініціативу з питань психологічного здоров'я спільно з ЮНІСЕФ. Вони також виступали на Генеральній Асамблеї ООН та зустрічалися з Джо Байденом, щоб обговорити зростання злочинів на ґрунті ненависті проти азійців.