Зірка "Холостяка" Олександра Погорєлова вийшла заміж: чарівні кадри з весільної церемонії

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Церемонія відбулася 25 травня 2025 року в Києві. Наречена обрала стильний образ: вона одягла довгу прозору мереживну сукню, яку доповнила білим піджаком та босоніжками на підборах.

Її обранець, обличчя якого Саша продовжує приховувати від публіки, з'явився у чорних штанах та білій сорочці.

Олександра Погорєлова з чоловіком / Скриншоти з інстаграм-сторіс

25.05.2025 – день, що назавжди залишиться в моєму серці. Це було магічно, щиро, емоційно й неймовірно красиво. Дякую всім, хто був поруч,

– написала дівчина в соцмережах.

Що важливо, на святі був присутній батько Олександри, який служить у ЗСУ.

Олександра Погорєлова вийшла заміж / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, пропозицію руки й серця Погорєлова отримала 23 грудня 2024 року – також у Києві. Раніше у своєму дописі Саша ділилася щемливими словами про стосунки: "Він прийшов – і залишився. Без пафосу, без зайвих слів. Просто з теплом, турботою і серцем, яке стало моїм".

Вона додала, що коханий став її опорою, підтримкою і тим, хто "знає, як зібрати її, коли вона сама губиться". Блогерка зізналася, що поруч із ним відчуває себе не лише сильною, але й може дозволити собі бути слабкою – бо тепер у її житті є хтось, з ким можна все пережити разом.