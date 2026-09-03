Зірка "Топ-моделі по-українськи" вийшла заміж за кордоном: фото з розкішного весілля
Учасниця другого сезону "Топ-моделі по-українськи" Юля Дихан вийшла заміж.
Модель і блогерка показала в інстаграмі кадри зі свого весілля.
Обранцем Юлі став Ян Знамеровський. Святкування весілля пара влаштувала в португальському містечку Сінтра.
Для важливого дня наречена обрала сукню з корсетним верхом і пишною спідницею. Свій образ вона доповнила білими туфлями, довгою мереживною фатою та масивними сережками. Ян одягнув класичний чорний костюм, білу сорочку та чорний метелик.
Юля Дихан вийшла заміж / Скриншоти з інстаграм-сторіс
При цьому офіційно чоловіком і дружиною Юля та Ян стали ще 28 серпня. Саме тоді модель повідомила в інстаграмі, що вони одружилися.
Юля та Ян разом уже кілька років. Вони познайомилися ще до участі дівчини в проєкті. На той момент у Дихан були шестирічні стосунки з іншим хлопцем, Артуром, однак згодом пара розійшлася. Після розриву Юля та Ян почали більше спілкуватися. Спочатку вони підтримували стосунки на відстані: модель їздила між Києвом і Варшавою, де жив та навчався Ян. Приблизно через рік після знайомства Юля вирішила переїхати до нього. А тепер пара офіційно стала чоловіком і дружиною.
Тим часом зірка серіалу "Зворотний напрямок" Олеся Надєєва оголосила про заручини з коханим.