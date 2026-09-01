В інстаграмі акторка показала кадри особливого вечора та розсекретила, що отримала пропозицію від коханого 28 серпня.

Обранцем акторки став її коханий, також актор Михайло Дзюба. Глядачі можуть знати його за ролями у фільмах "Королі репу", "Каховський об'єкт", "Між нами" та інших проєктах.

Для освідчення Михайло влаштував романтичний вечір на березі водойми. Він прикрасив місце гірляндами, розпалив багаття, а на великому білому полотні за допомогою проєктора показав спільні кадри пари. Зустрів кохану актор із великим букетом білих квітів, після чого освідчився їй.

Це – не любов, це – дещо більше,

– написала Надєєва під публікацією, процитувавши слова з пісні ADAM.

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Та на цьому сюрпризи не закінчилися. Михайло також написав для Олесі пісню. Акторка не змогла стримати емоцій і показала відео, на якому плаче від щастя. "Це просто розрив сердечка", – зазначила вона.

Наречений написав для Олесі Надєєвої пісню: дивіться відео онлайн

Історія кохання Олесі Надєєвої та Михайла Дзюби

Олеся та Михайло познайомилися ще під час навчання в театральному університеті. Вони були одногрупниками, однак спочатку просто дружили та багато спілкувалися. Акторка розповідала, що Михайло ще тоді привернув її увагу своєю активністю, талантом і відповідальністю. А сам актор згодом зізнався, що закохався в Олесю з першого погляду.

Романтичні стосунки між ними почалися лише на третьому курсі. Михайло запросив Олесю на побачення, і вона зрештою погодилася. Їхнє перше побачення було у Львівській майстерні шоколаду. За словами Надєєвої, остаточно зрозуміти свої почуття вона змогла після невеликої розлуки, коли вони поїхали на новорічні свята в різні міста. Тоді акторка усвідомила, наскільки сильно сумує за ним.

Відтоді Олеся та Михайло разом уже близько п'яти років. Пара не лише будує стосунки, а й підтримує одне одного у професії, адже обоє працюють акторами.

До речі, напередодні зірка серіалу "Школа" Ірина Кудашова показала романтичне освідчення коханого на озері Комо.