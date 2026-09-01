В инстаграме актриса опубликовала кадры этого особенного вечера и рассказала, что 28 августа получила предложение от возлюбленного.

Избранником актрисы стал ее возлюбленный, также актер Михаил Дзюба. Зрители могут знать его по ролям в фильмах "Короли реп", "Каховский объект", "Между нами" и других проектах.

Для признания в любви Михаил устроил романтический вечер на берегу водоема. Он украсил место гирляндами, разжег костер, а на большом белом полотне с помощью проектора показал совместные снимки пары. Актер встретил возлюбленную с большим букетом белых цветов, после чего сделал ей предложение.

Это – не любовь, это – нечто большее,

– написала Надеева под публикацией, процитировав слова из песни ADAM.

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Но на этом сюрпризы не закончились. Михаил также написал для Олеси песню. Актриса не смогла сдержать эмоций и показала видео, на котором плачет от счастья. "Это просто разрыв сердечка", – отметила она.

Жених написал для Олеси Надеевой песню: смотрите видео онлайн

История любви Олеси Надеевой и Михаила Дзюбы

Олеся и Михаил познакомились еще во время учебы в театральном университете. Они были одногруппниками, однако сначала просто дружили и много общались. Актриса рассказывала, что Михаил еще тогда привлек ее внимание своей активностью, талантом и ответственностью. А сам актер впоследствии признался, что влюбился в Олесю с первого взгляда.

Романтические отношения между ними начались только на третьем курсе. Михаил пригласил Олесю на свидание, и она в конце концов согласилась. Их первое свидание состоялось во Львовской мастерской шоколада. По словам Надеевой, окончательно понять свои чувства она смогла после небольшой разлуки, когда они уехали на новогодние праздники в разные города. Тогда актриса осознала, насколько сильно скучает по нему.

С тех пор Олеся и Михаил вместе уже около пяти лет. Пара не только строит отношения, но и поддерживает друг друга в профессии, ведь оба работают актерами.

Кстати, накануне звезда сериала "Школа" Ирина Кудашова показала романтическое признание в любви от своего возлюбленного на озере Комо.