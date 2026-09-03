Модель і блогерка показала в інстаграмі кадри зі свого весілля.

Обранцем Юлі став Ян Знамеровський. Святкування весілля пара влаштувала в португальському містечку Сінтра.

Для важливого дня наречена обрала сукню з корсетним верхом і пишною спідницею. Свій образ вона доповнила білими туфлями, довгою мереживною фатою та масивними сережками. Ян одягнув класичний чорний костюм, білу сорочку та чорний метелик.

Юля Дихан вийшла заміж / Скриншоти з інстаграм-сторіс

При цьому офіційно чоловіком і дружиною Юля та Ян стали ще 28 серпня. Саме тоді модель повідомила в інстаграмі, що вони одружилися.

Юля та Ян разом уже кілька років. Вони познайомилися ще до участі дівчини в проєкті. На той момент у Дихан були шестирічні стосунки з іншим хлопцем, Артуром, однак згодом пара розійшлася. Після розриву Юля та Ян почали більше спілкуватися. Спочатку вони підтримували стосунки на відстані: модель їздила між Києвом і Варшавою, де жив та навчався Ян. Приблизно через рік після знайомства Юля вирішила переїхати до нього. А тепер пара офіційно стала чоловіком і дружиною.

Тим часом зірка серіалу "Зворотний напрямок" Олеся Надєєва оголосила про заручини з коханим.