"Шахеди" впали за 400 метрів від офісу "Люкс ФМ": ведучий показав наслідки атаки росіян

Росія продовжує атакувати Київ. 2 вересня столиця знову зазнала удару дронами. Ворожа атака сталася неподалік району, де працюють українські медійники.

Радіоведучий Євген Фешак опинився поруч із місцем падіння дронів і показав наслідки обстрілу в інстаграмі.

Генеральний продюсер радіо "Люкс ФМ" вийшов на зв'язок із підписниками просто з вулиці. Він розповів, що два російські безпілотники впали зовсім неподалік від офісу радіостанції.

Буквально за 400 метрів від нашого офісу прилетіли два "шахеди" з різницею, напевно, у 60 секунд,

– розповів шоумен у відео.

Росія завдала удару дронами поблизу офісу "Люкс ФМ": дивіться відео онлайн

На кадрах, які опублікував Фешак, видно пошкоджені будівлі та вибиті вікна. На вулиці було багато диму, а припарковані поруч автомобілі також постраждали. За словами ведучого, через падіння уламків є поранені.

Євген Фешак показав наслідки удару "шахедів" біля офісу "Люкс ФМ" / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Для Євгена Фешака це вже не перший випадок, коли він стикається з наслідками російських атак. На початку червня цього року він також розповідав про обстріл, під час якого постраждав його будинок.