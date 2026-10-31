Не лише акторство: українські знаменитості, які мають власні музичні проєкти й можуть здивувати

Їх звикли бачити в кіно, серіалах і гумористичних шоу, але акторство – далеко не єдине, чим вони займаються. Одні створюють власні музичні проєкти й випускають пісні, інші виходять на сцену вокальних конкурсів, а дехто поєднує музику з театром уже багато років.

За екранними образами українських знаменитостей іноді ховається зовсім інша творча сторона. 24 Канал зібрав історії акторів, які доводять, що мікрофон у їхніх руках – не лише частина сценічного реквізиту.

Вікторія Булітко: від гумористичних номерів до власного музичного проєкту

Для багатьох глядачів Вікторія Булітко передусім асоціюється з "Дизель Шоу". Та комедійне амплуа – лише частина її творчого життя. Музика супроводжує акторку значно довше, ніж її телевізійна популярність: за власними словами Булітко, пісні вона почала писати ще підліткою, акомпануючи собі на гітарі.

У листопаді 2023 року артистка відкрила для аудиторії нову музичну сторінку – разом зі звукорежисером і саундпродюсером Кирилом Поповичем вона створила дует METELyK. Дебютували музиканти з композицією "Ніч".

Дар'я Петрожицька: тричі намагалася потрапити на "Голос країни"

Глядачі добре знають Дар'ю Петрожицьку за роллю Лізи в серіалі "Папік". Але саме цей проєкт несподівано підштовхнув акторку до кроку, на який вона довго не наважувалася, – участі в справжньому вокальному шоу.

У серіалі героїня Петрожицької виконувала пісню "Голубка" гурту Vivienne Mort. У 2020 році акторка вирішила заспівати її вже на сліпих прослуховуваннях десятого сезону "Голосу країни". Це була її третя спроба потрапити до проєкту: дві попередні виявилися невдалими. Цього разу на виступ відреагувала Тіна Кароль – вона єдина з тренерів розвернула крісло й запросила Дар'ю до своєї команди.

На цьому вокальна історія акторки не завершилася. Після етапу батлів, де вона поступилася Даніелю Салему, її врятував Дан Балан, скориставшись правом забрати учасницю до своєї команди. Згодом Петрожицька пройшла до прямих ефірів. У нокаутах вона виконала українську народну пісню "Ой ходить сон".

Дар'я Петрожицька / Фото з Інстаграму petrozhitskaya

Михайло Кукуюк: актор, який пише музику для вистав і грає в гурті

Михайло Кукуюк – ще один приклад артиста, для якого музика не стала випадковим захопленням між зніманнями. Театр, поезія та рок-н-рол, за словами самого актора, завжди існували поруч у його житті. Він неодноразово поєднував акторську роботу з музичною, а також створював композиції для театральних постановок.

Зокрема, Кукуюк писав музику для вистав "Співай, Лоло, співай!", "Войцек", "Кар'єра Артуро Уї" та "Життя попереду". Крім того, він працював над музикою для серіалів "Домашній арешт" і "Топтун". В інтерв'ю "ТиКиїв" актор наголошував, що ніколи не розділяв театр і музику на дві окремі кар'єри.

Є в нього і власний гурт – "Кука та Банда". В одному з інтерв'ю "Укрінформу" Кукуюк розповідав, що колектив працював із фанковим синті-попом, поєднуючи впливи музики 1980-х із незвичними інструментальними рішеннями.

Михайло Кукуюк / Фото з Інстаграму kukuyuk_michael

Дмитро Лінартович: перетворює власні переживання на пісні та поезію

Дмитро Лінартович відомий не лише як актор, а й як поет та військовослужбовець. Його творче життя тісно пов'язане зі словом, а музика стала ще одним способом говорити з людьми про досвід, який складно вмістити в ролі чи звичайну розмову.

Після поранення під час боїв за Соледар Лінартович повернувся до творчих зустрічей. Він брав гітару й виступав перед курсантами військових навчальних закладів, побратимами, волонтерами та іншими слухачами. На таких зустрічах актор не лише співав, а й читав власні вірші та говорив про війну, українську ідентичність і пережите.

В інтерв'ю "Детектору медіа" у березні 2026 року Лінартович розповів, що в певний період мав по три-чотири виступи на день. Він зізнавався, що після них повертався виснаженим, але саме творчість допомагала йому впоратися з важкими переживаннями.

Олена Світлицька: наважилася заспівати перед зірковими тренерами

Олена Світлицька також вирішила перевірити себе поза звичною акторською професією. У 2026 році вона стала учасницею "Голосу країни" й вийшла на сцену сліпих прослуховувань із піснею "Самотня боса" Гайтани.

Для акторки це була не просто нагода продемонструвати вокал. В інтерв'ю Styler вона зізналася, що давно мріяла потрапити на шоу, але раніше не наважувалася через невпевненість у власних силах. Поворотним моментом стало повернення проєкту в ефір: Світлицька зрозуміла, що більше не хоче відкладати цю мрію.

Олена Світлицька / Фото olena_svitlytska

Її виступ привернув увагу Наталії Могилевської – співачка розвернула крісло, і акторка потрапила до її команди. За лаштунками Олену підтримував Тарас Цимбалюк, а сама учасниця зізнавалася, що рішення тренерки стало для неї важливим підтвердженням власних вокальних можливостей.