Деякі з цих композицій підкорили світові музичні чарти, інші стали вірусними в соцмережах або досі звучать на вечірках за кордоном. Згадуємо українські хіти, які полюбили слухачі в різних куточках світу.

Українська музика давно привертає увагу слухачів за межами країни. І для цього артистам не завжди потрібна участь у міжнародних конкурсах: іноді достатньо однієї пісні, яка знаходить відгук у мільйонів людей. 24 Канал зібрав композиції українських виконавців, які стали популярними за кордоном і допомогли ще більше познайомити світ з нашою музикою.

"Плакала" – KAZKA

У 2018 році гурт KAZKA голосно заявив про себе не лише в Україні, а й за кордоном. Пісня "Плакала" стала справжнім міжнародним хітом: вона потрапила до десятки найпопулярніших композицій глобального чарту Shazam, де провела 25 днів.

Композицію активно слухали в різних країнах, а її кліп на YouTube зібрав сотні мільйонів переглядів. Успіх пісні був настільки великим, що гурт навіть випустив англомовну версію Cry. Також KAZKA записала ремікс разом із нідерландсько-марокканським діджеєм R3HAB.

SHUM – Go_A

Після виступу на "Євробаченні-2021" гурт Go_A привернув увагу міжнародної аудиторії своєю незвичайною композицією SHUM. Поєднання українського фольклору, електронної музики та потужного вокалу Катерини Павленко припало до душі слухачам у різних країнах.

Пісня посіла п'яте місце на конкурсі, а згодом очолила світовий вірусний чарт Spotify Viral 50. Крім того, SHUM стала першою повністю україномовною композицією, яка потрапила до рейтингу Billboard Global 200. Це один із найяскравіших прикладів того, як українська мова та народні мотиви можуть зацікавити світову аудиторію.

"Stefania" – Kalush Orchestra

Ще одним українським хітом, який почув увесь світ, стала Stefania гурту Kalush Orchestra. Композиція принесла Україні перемогу на "Євробаченні-2022", набравши 631 бал.

Після конкурсу пісня продовжила підкорювати міжнародні майданчики. Вона потрапила до британського музичного чарту Official Singles Chart, а також стала популярною в соціальних мережах. Особливого розголосу композиція набула після початку повномасштабного вторгнення, коли її мелодію почали використовувати у відео на підтримку України.

Wild Dances – Руслана

У 2004 році Руслана принесла Україні першу перемогу на "Євробаченні" з композицією Wild Dances. Її енергійний виступ, гуцульські мотиви та незвичайна хореографія запам'яталися європейським глядачам.

Пісня потрапила до музичних чартів за кордоном, а згодом стала частиною саундтреку популярної відеогри Grand Theft Auto IV. Завдяки цьому з композицією познайомилася ще й аудиторія геймерів у різних країнах.

"Щедрик" – Микола Леонтович

Українська музика підкорювала світ задовго до появи сучасних виконавців. Один із найвідоміших прикладів – "Щедрик" композитора Миколи Леонтовича.

У США мелодія вперше прозвучала ще у 1922 році у виконанні Української республіканської капели. Згодом американський композитор українського походження Петро Вільховський створив англомовну версію Carol of the Bells. Відтоді композиція стала одним із найвпізнаваніших різдвяних мотивів у світі та регулярно звучить у фільмах, рекламі й святкових плейлистах.

"Hey Hey Rise Up" – Pink Floyd та Андрій Хливнюк

Українська музика знайшла відгук і серед світових рок-легенд. У 2022 році британський гурт Pink Floyd випустив композицію Hey Hey Rise Up, використавши вокал Андрія Хливнюка, фронтмена гурту "Бумбокс".

За основу взяли фрагмент української народної пісні "Ой у лузі червона калина", яку Хливнюк виконав у центрі Києва на початку повномасштабного вторгнення. Композиція стала першим оригінальним релізом Pink Floyd за майже 30 років і потрапила до британського чарту. Так українська пісня отримала нове звучання та ще ширшу міжнародну аудиторію.

Чимало українських хітів досі викликають ностальгію за певною музичною епохою. Водночас деякі виконавиці пісень майже зникли з публічного простору.