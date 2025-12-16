7 культових українських телешоу, на яких виросло ціле покоління

У дитинстві не було нічого кращого, ніж, повернувшись зі школи, увімкнути телевізор та переглядати улюблене шоу, забувши про все на світі (і навіть про домашні завдання). Це було не просто розвагою – діти й підлітки з нетерпінням чекали нових випусків, вболівали за фаворитів і спостерігали за тим, як розвивається українське телебачення.

24 Канал пропонує пригадати відомі телепроєкти з 90-х та нульових, на яких виросли покоління українців. Зараз ці шоу викликають тепле почуття ностальгії за безтурботними й мирними часами.

"Я люблю Україну"

Розважальне ток-шоу вийшло на екрани у 2009 році. У ньому знаменитості змагалися у своїх знаннях про батьківщину. Якось одним з учасників був і Володимир Зеленський.

Під час повномасштабного вторгнення проєкт повернувся, а його ведучою зараз є Дар'я Петрожицька. У шоу є 7 раундів, де в різних конкурсах зірки демонструють, як добре знають українську мову, історію та культуру.

"Караоке на Майдані"

Недільний ранок у багатьох точно асоціюється з цим шоу. Його ведучим був Ігор Кондратюк, який збирав публіку у центрі українських міст. Він починав співати пісню, а згодом обирав з натовпу учасників.

Вони мали збирати гроші за свій спів у капелюх. У кого більше – той і переміг. На цьому проєкті ми вперше побачили відомих зірок – Тіну Кароль, Макса Барських, Віталія Козловського й багатьох інших.

"Ігри патріотів"

"Ігри патріотів" – це українська адаптація французького шоу Intervilles. Ведучим проєкту був Павло Костіцин, а коментатором – Кузьма Скрябін.

Участь у шоу брали команди, що складалися з зірок. Вони, своєю чергою, змагалися у спортивних конкурсах. Та у програмі були й різні небезпечні завдання, що додавали адреналіну як самим учасникам, так і глядачам.

"Шиканемо"

Кузьма Скрябін був справжньою зіркою телебачення у нульових. Він був ведучим програми, у якій давав учасникам 10 тисяч гривень. На той час це були шалені гроші. Якщо учаснику вдалося витратити по 5 тисяч гривень на покупки й послуги за 200 хвилин, йому у подарунок надходило ще 10 тисяч та всі покупки.

"Фабрика зірок"

Це український аналог проєкту "Академія зірок". Його ідея проста – підтримувати молодих виконавців та відкривати у них справжніх знаменитостей.

В Україні шоу стартувало у 2007 році, а продюсерами у різні роки були Алла Ліповецька, Наталія Могилевська, Костянтин Меладзе. Саме вони несли відповідальність за учасників реаліті. У цьому шоу глядачі вперше побачили нинішніх відомих артистів – Олю Цибульську, Дашу Астаф'єву, Володимира Дантеса й багатьох інших.

"Файна Юкрайна"

Скетч-шоу виходило у 2008 – 2010 роках. Тут глядачів знайомили з різними смішними персонажами й розповідали про їхнє життя. Антон і Марічка, продюсер Валентин та зірка Василь, Зеновій Пипка та Інокентій Бест – ці герої завжди підіймали глядачам настрій. За час існування проєкту вийшло близько 100 випусків.

"Світське життя"

Саме тут зароджувалися перші скандали в українському шоубізнесі. Катерина Осадча була незмінною ведучою програми. Вона відвідувала різні світські заходи, робила репортажі та брала короткі інтерв'ю в інших гостей-зірок. Осадча не боялася ставити часом різкі та гострі запитання, а її оригінальні капелюшки стали родзинкою ведучої.

Через початок повномасштабної війни програму поставили на паузу, а Катерина Осадча сфокусувалася на благодійності.