Українські військові неочікувано потрапили в тренди тіктоку. Їхнє емоційне виконання пісні популярного гурту "Бумбокс" розчулило мережу.

Відео зібрало понад 2 мільйони переглядів та 200 тисяч вподобайок лише за одну добу після публікації, передає Show 24.

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Так, на акаунті українського захисника під ніком @_sa_m_urai_of з'явився ролик, у якому він разом із побратимами їде в кузові військової машини. У цей момент хлопці щиро співають пісню гурту Бумбокс – "Сталеві квіти".

Посеред стихлої ночі транслюють солодкі сни нам, а ми дивитись не хтіли, як квіти сталеві ростуть із глини. Ми сподівались від бруду вимитись, за руки взятись і вийти. Вибач, я більше не буду з бруду ростити сталеві квіти,

– звучить у відео.

Емоції, з якими юні військові виконували трек, зворушили користувачів тіктоку. У коментарях вони поділилися своїми враженнями після перегляду та подякували захисникам за їхню роботу.

"Вони теж хочуть жити, але, на жаль, змушені воювати. Дякуємо вам";

"Як важко дивитися такі відео. Вони мають жити й радіти, а не воювати";

"Вони це не співали – вони це прожили";

"Мурашки по тілу… Це дуже потужно";

"Скільки болю в цій пісні. Дякую за захист".

Коментарі під відео @_sa_m_urai_of / Скриншоти з тіктоку

Це вже не перший випадок, коли українські військові потрапляють у тренди. Раніше бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади підкорили тікток відео з піснею Даріни Красновецької – "Під вінницьким дощем". Ролик зняли прямо в машині під час короткої перерви між завданнями – і він швидко зібрав мільйони переглядів та сотні тисяч лайків.