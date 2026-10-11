Кислота замість парфумів, голі фанатки та кайданки: що витворяли шанувальники українських зірок

Іноді разом із популярністю приходять шанувальники, які плутають любов до кумира з дозволом втручатися в його особисте життя. І тоді звичайний фанатський ентузіазм перетворюється на сюжет для трилера.

Хтось готовий дертися водостічною трубою на четвертий поверх заради автографа, інші вираховують адресу зірки за фотографіями, а дехто приходить на концерт із живими подарунками. 24 Канал згадує п'ять історій українських знаменитостей, яких шанувальники здивували, налякали або поставили в дуже незручне становище.

Павло Зібров



Павло Зібров / Фото з Інстаграму



Павло Зібров пригадав, як у молодості одна з прихильниць вирішила навідатися до нього просто в готельний номер. Причому двері дівчина проігнорувала й видерлася водостічною трубою на четвертий поверх.

Посеред ночі, під час сильної грози, співак побачив за вікном мокру фанатку з гвоздиками в зубах і пляшкою шампанського. За словами артиста, усе це було заради автографа. Схоже, звичайне прохання про фото тоді вважалося надто нудним.

Jerry Heil



Jerry Heil / Фото з Інстагарму



У 2020 році Jerry Heil довелося змінити місце проживання через надто наполегливого прихильника. Чоловік вирахував адресу співачки за її фотографіями в соцмережах і навіть визначив, де розташований балкон на 21-му поверсі.

Згодом він надіслав артистці фотографію її балкона та маршрут до будинку. Jerry Heil настільки злякалася, що вирішила переїхати. Виявляється, навіть звичайний вигляд із вікна може стати підказкою для небажаних гостей.

Злата Огнєвіч



Злата Огнєвіч / Фото з Інстаграму



Злата Огнєвіч пережила значно страшнішу історію. Протягом кількох років чоловік переслідував артистку, приходив до її будинку, надсилав образливі повідомлення та погрожував фізичною розправою.

Ба більше, в інтерв'ю журналістам він відкрито підтвердив, що погрожував убити співачку. У 2022 році чоловіка затримали, однак у 2024-му Злата повідомила про нову зустріч із ним біля свого будинку.

Надя Дорофєєва



Надя Дорофєєва / Фото з Інстагарму



Надя Дорофєєва також має чим здивувати. У 2025 році співачка розповіла, що серед численних подарунків від шанувальників її особливо потішив пристрій для чищення пупка. Так, фантазія фанатів іноді заходить у зовсім несподівані місця.

А колись одна прихильниця понад дві години чекала артистку біля службового входу, щоб подарувати їй улюблене лате. Щоправда, кава за цей час охолола. Саму Надю такий жест дуже розчулив, адже для неї важливіша увага, ніж вартість подарунка.

Девід Аксельрод



Девід Аксельрод / Фото з Інстаграму



У 2011 році співак Володимир Ткаченко, нині відомий як Девід Аксельрод, розповів про прихильницю, яка не могла змиритися з його байдужістю.

За словами артиста, дівчина пробралася до гримерки й залишила флакон парфумів. На щастя, співак вирішив спочатку розпилити їх на папір, на якому одразу з'явилися дірки. Ткаченко стверджував, що у флаконі була сірчана кислота. Схоже, від кохання до ненависті справді один крок, але тут усе могло закінчитися трагедією.

Олександр Пономарьов



Олександр Пономарьов / Фото з Інстаграму



У серпні 2026 року Олександр Пономарьов пригадав шалену історію з 90-х. Після концерту в Івано-Франківську прихильниці настільки не хотіли відпускати кумира, що влаштували справжній протест.

За словами співака, дівчата роздягалися до спідньої білизни просто на морозі близько -20 градусів і перекривали дорогу його автомобілю. Ба більше, фанатки нерідко кидали свою білизну артисту на сцену. Вочевидь, кохання зігріває, але не настільки ж!

Макс Барських



Макс Барських / Фото з Інстаграму



У червні 2026 року на концерті Макса Барських у Києві одна з глядачок вирішила, що танцювати в натовпі надто нудно.

Жінка видерлася на високу металеву конструкцію зі сценічним освітленням і почала танцювати просто над головами людей. Коли охоронці спробували її зняти, фанатка почала чинити опір і вступила в сутичку з одним із них

Христина Соловій



Христина Соловій / Фото з Інстаграму



На початку кар'єри Христина Соловій зіткнулася з переслідувачем, який протягом двох років втручався в її професійне життя.

За словами артистки, чоловік стежив за її пересуваннями, створював проблеми організаторам виступів та намагався зривати концерти. Христина зізнавалася, що вирішити проблему допоміг Святослав Вакарчук через своїх знайомих.

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