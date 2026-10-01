Кохання під час війни: зіркові українки, які закохалися у військових і створили родини

Сьогодні, 1 жовтня, Україна відзначає День захисників і захисниць – день тих, завдяки кому ми можемо жити, працювати та кохати. Повномасштабна війна докорінно змінила життя кожного з нас, і український шоубізнес не став винятком.

Для багатьох зіркових красунь останні роки стали часом не лише випробувань, а й глибоких почуттів, адже свої долі вони пов'язали з тими, хто тримає наш щит. Ці зіркові історії доводять: справжнє кохання не боїться відстані, реалій війни та інших викликів. Розповідаємо про відомих українських жінок, які закохалися у військовослужбовців. Ці історії справді надихають.

Раміна Есхакзай

Блогерка та інтерв'юерка Раміна Есхакзай не просто зустрічається, а вже навіть заручена з військовослужбовцем, який має звання Героя України. Раміна приховує свого обранця, проте деякі подробиці їхнього роману все ж відомі. Пара знайома майже 3 роки. Звернути увагу на чоловіка змусив колишній Раміни, який порадив записати з ним інтерв'ю. Так робоча історія переросла в особисту.

У серпні цього року пара заручилася. Коханий освідчився блогерці на березі океану, коли вони були у відпустці. У мережі ходить чимало чуток щодо того, хто ж насправді є обранцем Раміни. Раніше диванні розслідувачі вважали, що це колишній начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич з позивним "Тавр". Тепер більш ймовірною є версія, що це командир 2-го штурмового батальйону Третього армійського корпусу Владислав Дацький з позивним Дацик.



Раміна Есхакзай заручена з військовим / Фото з інстаграму блогерки

Соломія Вітвіцька

Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька також пов'язала свою долю з військовослужбовцем Збройних сил України. Обранцем Соломії є захисник Олексій Ситайло, який у цивільному житті працював головою районного суду на Сумщині. Закохані перетиналися кілька разів на святах спільних друзів ще до повномасштабного вторгнення, але майже не спілкувалися.

Їхня історія почалася вже під час повномасштабки, коли Олексій як військовий звернувся до Соломії за волонтерською допомогою для свого підрозділу. Спочатку вони підтримували дружні стосунки, які згодом переросли у кохання. На День святого Валентина у лютому 2025 року захисник освідчився телеведучій. У червні 2026 року пара офіційно одружилася, а нещодавно у подружжя народився первісток – син, якого назвали Устимом.



Соломія Вітвіцька з коханим та синочком / Фото з інстаграму зірки

Христина Соловій

Нові стосунки співачки Христини Соловій тепер знаходяться під грифом "Секретно". Вже доволі довгий час артистка інтригує прихильників своїм романом, який вона закрутила з військовослужбовцем. Поки що відомо небагато, бо після бурхливого публічного роману з Жаданом Христина воліє тримати особисте у таємниці.

В одному з інтерв'ю співачка розповіла, що будує стосунки з захисником вже кілька років. Артистка живе з коханим у Києві. Своє бажання не виставляти стосунки напоказ вона пояснює питаннями безпеки та моралі.



Співачка Христина Соловій / Фото з інстаграму зірки

Леся Нікітюк

Це, напевно, одна з найвідоміших пар українського шоубізнесу, за історією якої спостерігала вся країна. Обранцем ведучої Лесі Нікітюк є військовослужбовець Збройних сил України Дмитро Бабчук. Воїн розпочав свою службу ще у 2016 році у розвідувальному взводі морської піхоти та ніс службу в підрозділах ССО.

Пара тривалий час тримала стосунки в таємниці, а вперше розсекретила свій роман восени 2024 року, опублікувавши спільні світлини в соцмережі. Вже на початку 2025 року під час відпочинку в Карпатах Дмитро зробив коханій офіційну пропозицію руки та серця. У червні 2025 року у них народився первісток – син Оскар. Відомо, що пара досі не оформила офіційно свої стосунки через службу Дмитра.



Леся Нікітюк з коханим та сином / Фото з інстаграму зірки

Також у День захисників і захисниць України ловіть добірку дітей українських селебрітіс, які стали на захист України.