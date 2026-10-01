24 Канал розповідає про 8 дітей українських знаменитостей, які служать або служили у Силах оборони України.

Дмитро Харчишин – син Валерія Харчишина



Дмитро Харчишин та Валерій Харчишин / Фото з Інстаграму



Старший син фронтмена гурту "Друга Ріка" долучився до війська 25 лютого 2022 року. Спочатку Дмитро працював сапером, згодом пройшов офіцерську підготовку та навчання за кордоном, а пізніше почав передавати знання іншим військовим.

Сергій Кондратюк – син Ігоря Кондратюка



Сергій Кондратюк / Фото з Інстаграму



Сергій Кондратюк пішов до війська добровольцем у 2023 році. Після підготовки, зокрема у Великій Британії, він опинився у десантно-штурмових військах і служить у складі 46-ї окремої аеромобільної бригади. Сам Ігор Кондратюк наголошував, що це рішення дорослого сина, а не привід записувати батькові додатковий пункт у резюме.

Іван Пелих – син Ігоря Пелиха



Іван Пелих / Фото з Інстаграму



До повномасштабної війни Іван навчався на режисера, але після вторгнення приєднався до територіальної оборони Києва. Згодом воював на кількох напрямках, зокрема Бахмутському та Курському, а також брав участь у боях за Лисичанськ. Нині він командує відділенням ударних безпілотних авіаційних комплексів. У 2024 році Івана також відзначили нагородою Міністерства оборони.

Даниїл Мойсеєв – син Римми Зюбіної



Даниїл Мойсеєв / Фото з соціальних мереж



Син акторки Римми Зюбіної вирішив іти до війська ще у 2024 році, але перший відбір до бажаного підрозділу не пройшов. Тоді Даниїл почав готуватися серйозніше: тренувався, вивчав роботу з дронами та навіть зробив операцію на очах, щоб усунути медичні обмеження. З 2025 року він служить у ЗСУ.

Василь Зінкевич-молодший – син Василя Зінкевича



Василь Зінкевич-молодший та Василь Зінкевич / Фото Офіс президента



Старший син легендарного співака служить у Третій штурмовій бригаді. До війська він готувався заздалегідь, проходив навчання, а на бойову позицію гранатометника потрапив на початку 2025 року.

Цікаво, що Василь роками намагався не користуватися знаменитим прізвищем батька й навіть приховував своє походження, аби всього досягати самостійно. У війську, очевидно, родинні зв’язки теж не замінюють підготовки.

Ярослав – син Костянтина Грубича



Ярослав Грубич / Фото з Інстаграму



До війська Ярослав прийшов уже після того, як працював документалістом у зоні бойових дій та фіксував наслідки російської агресії.

У липні 2025 року під час бойового завдання він дістав важке поранення і втратив праву руку. Після численних операцій розпочалася тривала реабілітація та протезування. Сам Ярослав говорив, що хотів би повернутися до служби.

Роман Скрипка – син Олега Скрипки



Роман Скрипка / Фото з Інстаграму



21-річний Роман Скрипка проходив службу за програмою "Контракт 18–24", служив у бойовій бригаді та, за його словами, виконував безпосередньо бойові завдання.

У вересні 2026 року його контракт завершився, після чого він демобілізувався та отримав передбачену законом відстрочку. Водночас Роман заявляв, що після завершення її терміну планує знову підписати контракт.

Богдан-Гордій Бенюк – син Богдана Бенюка



Богдан-Гордій Бенюк та Богдан Бенюк / Фото з Інстаграму



Син народного артиста України Богдана Бенюка долучився до ЗСУ вже після навчання в аспірантурі та захисту дисертації. За словами батька, буквально за кілька днів після цього Богдан-Гордій уже був у Запоріжжі.

На той момент його дружина чекала на дитину. Згодом у подружжя народилася донька Ярина, яку через службу батько бачить не так часто, як хотілося б.

Раніше ми розповідали про пари зірок, де чоловіки служать.