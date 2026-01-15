Багатьом знаменитостям довелося змінити професію й стати на захист країни, а їхнім дружинам – прийняти та підтримати це рішення. А хтось знайшов кохання вже під час великої війни. 24 Канал розповість про українок, чиї кохані служать у війську.

До слова Від фізика-ядерника до легенди "Маски-шоу": як зараз живе Борис Барський

Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук

Рік тому телеведуча зізналася, що виходить заміж за військовослужбовця Дмитра Бабчука. А 15 червня у пари народився син, якого назвали Оскаром. Леся Нікітюк познайомилась з Дмитром вже під час повномасштабної війни. Бабчук несе службу з 2016 року й досі залишається у війську.



Українські зіркові пари / Фото з інстаграму зірок

Наталка Карпа і Євген Терехов

У 2016 році співачка вийшла заміж за ветерана АТО Євгена Терехова, а через три роки у пари народилась донечка. Під час повномасштабної війни "Джексон" повернувся до військової служби. Однак у подружжя настав непростий період у стосунках: вони були на межі розлучення. Та наразі Наталка і Євген вирішили зберегти сім'ю.



Українські зіркові пари / Фото з інстаграму зірок

Володимир Ращук і Вікторія Білан

Український актор Володимир Ращук з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Він починав як піхотинець, згодом став командиром роти, а ще пізніше його призначили в управління боєм батальйону. У Володимира є міцний тил та опора – це його дружина Вікторія, яка також є відомою акторкою. До слова, у жовтні у подружжя народився син.



Українські зіркові пари / Фото з інстаграму зірок

Тимур Хромаєв і Маша Єфросиніна

Маша й Тимур перебувають у шлюбі понад 20 років. З початком великої війни їхнє життя змінилось, адже Хромаєв долучився до тероборони. Зараз їм вдається бачитись частіше, адже Тимур приїжджає до Києва на збори штабу, звітування тощо. Відомо, що чоловік залучений до розробки системи, що захищатиме українське небо.



Українські зіркові пари / Фото з інстаграму зірок

Євген та Валерія Галич

Подружжя Галичів разом з 2009 року. Та повномасштабна війна їх розлучила: Женя долучився до війська, а Валерія з дітьми виїхала за кордон. У 2025 році сім'ї вдалося возз'єднатися. Женя Галич залишається військовослужбовцем, хоч його обов'язки змінилися. У 2024 році артиста відрядили до Києва, він займається морально-технічним забезпеченням ЗСУ.

Тамерлан та Альона Омаргалієва

Тамерлан долучився до війська на початку повномасштабного вторгнення. Він мало розповідає про свою службу та не вдається до деталей. Та подейкують, що Тамерлан спеціалізується на аеророзвідці. У 2025 році Альона з чоловіком відсвяткували 12 років у шлюбі, вони виховують сина.



Українські зіркові пари / Фото з інстаграму зірок

Єгор Соболєв і Марічка Падалко

Марічка Падалко та Єгор Соболєв – одна з найміцніших пар в українському шоубізнесі, вони виховують трьох дітей. З початку повномасштабного вторгнення чоловік долучився до Сил Оборони, воював на найгарячіших напрямках. Згодом Єгор Соболєв став заступником командира 12 загону спецпризначення – він займається безпілотними технологіями.



Українські зіркові пари / Фото з інстаграму зірок

Даніель Салем і Lida Lee

Уже тривалий час парі приписували роман: вони працювали разом, підтримували одне одного, але постійно наголошували, що залишаються друзями. Вже в грудні 2025 Lida Lee опублікувала кліп з Даніелем та підтвердила їхні стосунки. Даніель Салем з перших днів повномасштабної війни долучився до війська. І хоч тепер захисник не залучений у бойові дії, він залишається військовослужбовцем.



Українські зіркові пари / Фото з інстаграму зірок

Дмитро Сова і Дар'я Легейда

Акторська пара одружилась у серпні 2021 року – вони зіграли весілля на березі Дніпра. Однак за два роки Дмитро Сова поповнив лави ЗСУ, він служив у Повітряних Силах. Навесні 2025 року стало відомо, що захисника перевели до Києва – він служить у першому центрі рекрутингу Сухопутних військ. Цікаво, що Дар'я Легейда також думає над вступом у ЗСУ і планувала пройти навчання на оператора БПЛА.



Українські зіркові пари / Фото з інстаграму зірок

Сергій Чирков і Наті Гресько

Це особлива пара в українському шоубізі, адже тут обоє долучилися до війська. Комік Сергій Чирков служить у 412-му окремому полку безпілотних систем NEMESIS і працює у сфері аналітики та планування. Близько двох років тому мобілізувалась і його дружина Наті Гресько. Зараз вона несе службу у 28 окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу й займається медіа, тобто популяризує свій підрозділ у мережі.



Українські зіркові пари / Фото з інстаграму зірок

Дякуємо кожному захиснику та захисниці. Завдяки вашій мужності та жертовності ми маємо можливість жити, працювати й вірити в перемогу!