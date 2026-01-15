Многим знаменитостям пришлось сменить профессию и стать на защиту страны, а их женам – принять и поддержать это решение. А кто-то нашел любовь уже во время большой войны. 24 Канал расскажет об украинках, чьи любимые служат в армии.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук

Год назад телеведущая призналась, что выходит замуж за военнослужащего Дмитрия Бабчука. А 15 июня у пары родился сын, которого назвали Оскаром. Леся Никитюк познакомилась с Дмитрием уже во время полномасштабной войны. Бабчук несет службу с 2016 года и до сих пор остается в армии.



Наталка Карпа и Евгений Терехов

В 2016 году певица вышла замуж за ветерана АТО Евгения Терехова, а через три года у пары родилась дочь. Во время полномасштабной войны "Джексон" вернулся к военной службе. Однако у супругов наступил непростой период в отношениях: они были на грани развода. Но сейчас Наталья и Евгений решили сохранить семью.



Владимир Ращук и Виктория Билан

Украинский актер Владимир Ращук с первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту Украины. Он начинал как пехотинец, впоследствии стал командиром роты, а еще позже его назначили в управление боем батальона. У Владимира есть крепкий тыл и опора – это его жена Виктория, которая также является известной актрисой. К слову, в октябре у супругов родился сын.



Тимур Хромаев и Маша Ефросинина

Маша и Тимур находятся в браке более 20 лет. С началом большой войны их жизнь изменилась, ведь Хромаев присоединился к теробороне. Сейчас им удается видеться чаще, ведь Тимур приезжает в Киев на собрание штаба, отчетности и тому подобное. Известно, что мужчина привлечен к разработке системы,, которая будет защищать украинское небо.



Евгений и Валерия Галич

Супруги Галичи вместе с 2009 года. Но полномасштабная война их разлучила: Женя присоединился к армии, а Валерия с детьми уехала за границу. В 2025 году семье удалось воссоединиться. Женя Галич остается военнослужащим, хоть его обязанности изменились. В 2024 году артиста откомандировали в Киев, он занимается морально-техническим обеспечением ВСУ.

Тамерлан и Алена Омаргалиева

Тамерлан присоединился к войску в начале полномасштабного вторжения. Он мало рассказывает о своей службе и не вдается в детали. Но поговаривают, что Тамерлан специализируется на аэроразведке. В 2025 году Алена с мужем отпраздновали 12 лет в браке, они воспитывают сына.



Егор Соболев и Маричка Падалко

Маричка Падалко и Егор Соболев – одна из самых крепких пар в украинском шоубизнесе, они воспитывают троих детей. С начала полномасштабного вторжения мужчина присоединился к Силам Обороны, воевал на самых горячих направлениях. Впоследствии Егор Соболев стал заместителем командира 12 отряда спецназначения – он занимается беспилотными технологиями.



Даниэль Салем и Lida Lee

Уже длительное время паре приписывали роман: они работали вместе, поддерживали друг друга, но постоянно подчеркивали, что остаются друзьями. Уже в декабре 2025 Lida Lee опубликовала клип с Даниэлем и подтвердила их отношения. Даниэль Салем с первых дней полномасштабной войны присоединился к войску. И хотя теперь защитник не вовлечен в боевые действия, он остается военнослужащим.



Дмитрий Сова и Дарья Легейда

Актерская пара поженилась в августе 2021 года – они сыграли свадьбу на берегу Днепра. Однако через два года Дмитрий Сова пополнил ряды ВСУ, он служил в Воздушных Силах. Весной 2025 года стало известно, что защитника перевели в Киев – он служит в первом центре рекрутинга Сухопутных войск. Интересно, что Дарья Легейда также думает над поступлением в ВСУ и планировала пройти обучение на оператора БПЛА.



Сергей Чирков и Нати Гресько

Это особая пара в украинском шоубизе, ведь здесь оба присоединились к армии. Комик Сергей Чирков служит в 412-м отдельном полку беспилотных систем NEMESIS и работает в сфере аналитики и планирования. Около двух лет назад мобилизовалась и его жена Нати Гресько. Сейчас она несет службу в 28 отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода и занимается медиа, то есть популяризирует свое подразделение в сети.



Спасибо каждому защитнику и защитнице. Благодаря вашему мужеству и жертвенности мы имеем возможность жить, работать и верить в победу!