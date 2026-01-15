Борис Барский родился и учился в Одессе. Он получил высшее образование в Одесском политехническом институте по специальности физика-ядерщика. Но параллельно посещал студию пантомимы и понял, что комфортнее чувствует себя на сцене. Как развивалась карьера Барского и где он сейчас – читайте в материале 24 Канала.

К слову Был звездой "Х-Фактора" и мужем изменницы Денисовой: где сейчас Александр Кривошапко

Кто такой Борис Барский?

От физика до лирика – недалеко. Лирики во мне всегда было очень много. Думаю, это какой-то ум сверху меня перенаправил. Да и в политехе меня всегда выгоняли. На каждой сессии говорили: "Ты не своим делом занимаешься",

– так артист объяснял, как выбрал свою профессию.

Некоторое время Борис Барский работал инженером, а впоследствии начал гастролировать с коллегой Вячеславом Полуниным.



Борис Барский / Фото из фейсбука Бориса Барского

В 1984 году присоединился к комик-труппе "Маски-шоу". После многочисленных выступлений по Советскому Союзу коллектив появился на телевидении в программе "Вокруг смеха". А потом возникла идея юмористического сериала в стиле немого кино, первый эпизод которого вышел в 1991 году.

Отзывы зрителей были разными: кто-то называл это шоу потрясающим, а кто-то критиковал. Но популярность "Маски-шоу" уже было не остановить.



Коллектив "Маски" / Фото из фейсбука Бориса Барского

В 2003 году группа основала в Одессе театр "Дом клоунов", они больше сосредоточились на театральном искусстве. В 2009 году Борис Барский получил звание народного артиста Украины. Но он не только комик, но и писатель, ведь издал 7 книг.

Личная жизнь Бориса Барского и потеря сына

Борис Барский познакомился с женой Натальей в студии пантомимы, где она работала костюмером. В 2025 году супруги отпраздновали 45 годовщину брака.



Борис Барский с женой / Фото с фейсбука Бориса Барского

Однако у пары были как счастливые периоды, так и трагические. В 2010 году они потеряли сына: 25-летний Константин умер после болезни.

Это невозможно пережить просто. Ты с этим живешь, и когда говорят, что время лечит, ничего оно не лечит. Это всегда остается в тебе. Ты от этого избавиться не сможешь. И я очень хорошо понимаю матерей тех ребят, которые защищают Украину, которые умирают, которые возвращаются другими. Это не переживешь, с этим приходится жить,

– признавался Барский.

В апреле 2022 года Борис Барский стал дедушкой: его дочь Анастасия родила дочь.

Где сейчас Борис Барский?

Борис Барский встретил полномасштабное вторжение в Одессе. И хотя город часто страдает от российских обстрелов, артист решил не выезжать из родных краев.

Через некоторое время Барский решился открыть "Дом клоунов" и вернуться к работе на сцене. Актеры выступают не только для гражданских, но и для военных и воинов, которые находятся на реабилитации. Борис Барский убежден, что его роль во время войны – дарить хорошее настроение даже в сложное время.

Сейчас я понял, для чего родился. Еще с 2014 года театр открыл двери для воинов, семей, детей. Это была самая большая награда, когда люди подходили и говорили: "Спасибо, сегодня мы впервые за много лет улыбнулись",

– делился артист.



Борис Барский / Фото из фейсбука Бориса Барского

Актера иногда критикуют, ведь он до сих пор общается на русском языке и не переводит спектакли на украинский. Борис Барский считает, что язык не стоит навязывать.

"У меня украинская семья. И мы всю жизнь разговаривали на двух языках и прекрасно друг друга понимали. Это не проблема. Проблема немножко другая. Человека следует судить по поступкам, а не по языку, на котором он говорит", – говорит мужчина.

Однако Барский мечтает о завершении войны. Он хотел бы станцевать гопака всем театром и всей Одессой.

Я уверен, что мы обязательно победим. Что Россия развалится на кусочки, а у нас будет невероятный экономический рост. Все будут вступать к нам, потому что будет не НАТО, а будет Украина,

– верит артист.

Сейчас Борис Барский продолжает заниматься тем, что у него получается лучше всего. За вклад в победу и помощь ВСУ его наградили знаком отличия "Гордость нации".