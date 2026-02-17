Читайте в материале 24 Канала о том, кто такой Роман Полянский и может ли он быть мужем Алины Гросу и отцом ее первенца.

Что известно о Романе Полянском?

Роман Полянский – российский актер. Он родился в Омске в семье спортсменов. Учился в музыкальной школе и музыкальном училище. Но на втором курсе начал посещать театральную студию и решил получать профессию актера.

В студенческие годы Роман Полянский начал сниматься в кино. В 2006 году он дебютировал в фильме "Люба, дети и завод". Первую популярность получил после выхода комедийного сериала "Игрушки" об офисных работниках.

Также по приглашению Романа Виктюка играл в театре в спектаклях "Ромео и Джульетта" и Ferdinando.



Роман Полянский / Фото "Телепортал"

Что известно о личной жизни Романа Полянского?

Роман Полянский уже был женат. Известно, что он состоял в браке с актрисой Дарьей Жулай, которая была его однокурсницей в театральном институте. У пары родилась дочь.

В 2019 году актер познакомился с украинской певицей Алиной Гросу. Впоследствии у них начался роман. В 2020 артистка вернулась из России в Украину. Роман не выдерживал расстояния, и ради любимой тоже переехал в Украину и начал учить язык.



Алина Гросу и Роман Полянский / Фото из инстаграма

В начале полномасштабного вторжения пара находилась на западе Украины. Павел Зибров, который является другом семьи, говорил, что у Романа Полянского проукраинская позиция. Но публичных высказываний об осуждении войны и российского режима от актера так и не услышали.

Со временем Алина Гросу перестала показывать совместные фото с Романом, а впоследствии намекнула на разрыв.

Уже в ноябре 2022 года Романа Полянского сфотографировали в Москве. Поэтому фаны сделали вывод, что он действительно разошелся с украинской певицей.



Роман Полянский с дочерью в Москве / Фото из российских пропагандистских медиа

Может ли Роман Полянский быть мужем Алины Гросу?

С февраля 2024 года Алина Гросу неоднократно намекала на второе замужество. Впоследствии она подтвердила, что действительно вышла замуж. Но лицо и личность своего мужа певица решила скрывать.

Я никого не прячу, мы вместе посещаем мои выступления и его работу. Те, кто должен знать, знают его. Просто я не выкладываю в соцсети его лицо, потому что в первую очередь это мой влог, где я как певица и актриса делюсь своей работой,

– объясняла Алина Гросу.

Многие фанов видели в телосложении и чертах мужчины, которого частично показывала певица, черты Романа Полянского. Но тогда это были лишь предположения.

Однако на званом вечере в Нью-Йорке Алину Гросу сфотографировали в компании российского актера. Это лишь подогрело слухи о том, что пара все-таки вместе и проживает сейчас в США.



Алина Гросу и Роман Полянский в США / Фото из инстаграма

Более того, в 2025 году Алина Гросу рассказала о сотрудничестве с исполнителем Don Maron, который не показывает своего лица. В сети предполагают, что это снова Роман Полянский, ведь у него есть музыкальное образование. Да и псевдоним отсылает к настоящему имени актера.

Я стер себя, чтобы начать с чистого листа. Без имени. Без прошлого. Добро пожаловать в эксперимент. Я не лицо. Я идея,

– говорится на странице исполнителя.

Интересно, что пара вместе пела на украинском языке в треке "Летаем". Но настоящая личность исполнителя остается под вопросом.

GROSU & Don Maron – "Летаем": смотрите видео онлайн

В начале 2026 года Алина Гросу объявила, что беременна первенцем. Под роликом в комментариях снова вспоминают Романа Полянского. В частности и то, что паре можно прекратить прятаться.



Алина Гросу о муже / Фото из инстаграм-сториз

У Алины Гросу и ее мужа родится сын. Певица отметила, что не прячет партнера в жизни, а лишь не показывает его в соцсетях.