Що відомо про Романа Полянського?

Роман Полянський – російський актор. Він народився в Омську в сім'ї спортсменів. Навчався у музичній школі та музичному училищі. Але на другому курсі почав відвідувати театральну студію та вирішив здобувати професію актора.

У студентські роки Роман Полянський почав зніматися в кіно. У 2006 році він дебютував у фільмі "Люба, діти і завод". Першу популярність здобув після виходу комедійного серіалу "Іграшки" про офісних працівників.

Також на запрошення Романа Віктюка грав у театрі в спектаклях "Ромео і Джульєтта" і Ferdinando.



Роман Полянський / Фото "Телепортал"

Що відомо про особисте життя Романа Полянського?

Роман Полянський вже був одружений. Відомо, що він перебував у шлюбі з акторкою Дариною Жулай, яка була його однокурсницею в театральному інституті. У пари народилась донька.

У 2019 році актор познайомився з українською співачкою Аліною Гросу. Згодом у них розпочався роман. У 2020 артистка повернулась з Росії до України. Роман не витримував відстані, і заради коханої теж переїхав до України та почав вчити мову.



Аліна Гросу та Роман Полянський / Фото з інстаграму

На початку повномасштабного вторгнення пара перебувала на заході України. Павло Зібров, який є другом сім'ї, казав, що в Романа Полянського проукраїнська позиція. Але публічних висловлювань про засудження війни та російського режиму від актора так і не почули.

З часом Аліна Гросу перестала показувати спільні фото з Романом, а згодом натякнула на розрив.

Вже у листопаді 2022 року Романа Полянського сфотографували у Москві. Тож фани зробили висновок, що він справді розійшовся з українською співачкою.



Роман Полянський з донькою у Москві / Фото з російських пропагандистських медіа

Чи може Роман Полянський бути чоловіком Аліни Гросу?

З лютого 2024 року Аліна Гросу неодноразово натякала на друге заміжжя. Згодом вона підтвердила, що справді вийшла заміж. Але обличчя й особистість свого чоловіка співачка вирішила приховувати.

Я нікого не ховаю, ми разом відвідуємо мої виступи та його роботу. Ті, хто має знати, знають його. Просто я не викладаю в соцмережі його обличчя, тому що в першу чергу це мій влог, де я як співачка та актриса ділюсь своєю роботою,

– пояснювала Аліна Гросу.

Чимало фанів вбачали у статурі та рисах чоловіка, якого частково показувала співачка, риси Романа Полянського. Але тоді це були лише припущення.

Однак на званому вечорі в Нью-Йорку Аліну Гросу сфотографували в компанії російського актора. Це лише підігріло чутки про те, що пара все-таки разом і проживає зараз у США.



Аліна Гросу та Роман Полянський у США / Фото з інстаграму

Ба більше, у 2025 році Аліна Гросу розповіла про співпрацю з виконавцем Don Maron, який не показує свого обличчя. У мережі припускають, що це знову Роман Полянський, адже в нього є музична освіта. Та й псевдонім відсилає до справжнього імені актора.

Я стер себе, щоб почати з чистого аркуша. Без імені. Без минулого. Ласкаво просимо до експерименту. Я не обличчя. Я ідея,

– йдеться на сторінці виконавця.

Цікаво, що пара разом співала українською мовою у треку "Літаєм". Але справжня особистість виконавця залишається під запитанням.

На початку 2026 року Аліна Гросу оголосила, що вагітна первістком. Під роликом у коментарях знову згадують Романа Полянського. Зокрема й те, що парі можна припинити ховатися.



Аліна Гросу про чоловіка / Фото з інстаграм-сторіз

В Аліни Гросу та її чоловіка народиться син. Співачка зазначила, що не ховає партнера в житті, а лише не показує його в соцмережах.