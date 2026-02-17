Читайте у матеріалі 24 Каналу про те, хто такий Роман Полянський і чи може бути він чоловіком Аліни Гросу та батьком її первістка.
Що відомо про Романа Полянського?
Роман Полянський – російський актор. Він народився в Омську в сім'ї спортсменів. Навчався у музичній школі та музичному училищі. Але на другому курсі почав відвідувати театральну студію та вирішив здобувати професію актора.
У студентські роки Роман Полянський почав зніматися в кіно. У 2006 році він дебютував у фільмі "Люба, діти і завод". Першу популярність здобув після виходу комедійного серіалу "Іграшки" про офісних працівників.
Також на запрошення Романа Віктюка грав у театрі в спектаклях "Ромео і Джульєтта" і Ferdinando.
Роман Полянський / Фото "Телепортал"
Що відомо про особисте життя Романа Полянського?
Роман Полянський вже був одружений. Відомо, що він перебував у шлюбі з акторкою Дариною Жулай, яка була його однокурсницею в театральному інституті. У пари народилась донька.
У 2019 році актор познайомився з українською співачкою Аліною Гросу. Згодом у них розпочався роман. У 2020 артистка повернулась з Росії до України. Роман не витримував відстані, і заради коханої теж переїхав до України та почав вчити мову.
Аліна Гросу та Роман Полянський / Фото з інстаграму
На початку повномасштабного вторгнення пара перебувала на заході України. Павло Зібров, який є другом сім'ї, казав, що в Романа Полянського проукраїнська позиція. Але публічних висловлювань про засудження війни та російського режиму від актора так і не почули.
З часом Аліна Гросу перестала показувати спільні фото з Романом, а згодом натякнула на розрив.
Вже у листопаді 2022 року Романа Полянського сфотографували у Москві. Тож фани зробили висновок, що він справді розійшовся з українською співачкою.
Роман Полянський з донькою у Москві / Фото з російських пропагандистських медіа
Чи може Роман Полянський бути чоловіком Аліни Гросу?
З лютого 2024 року Аліна Гросу неодноразово натякала на друге заміжжя. Згодом вона підтвердила, що справді вийшла заміж. Але обличчя й особистість свого чоловіка співачка вирішила приховувати.
Я нікого не ховаю, ми разом відвідуємо мої виступи та його роботу. Ті, хто має знати, знають його. Просто я не викладаю в соцмережі його обличчя, тому що в першу чергу це мій влог, де я як співачка та актриса ділюсь своєю роботою,
– пояснювала Аліна Гросу.
Чимало фанів вбачали у статурі та рисах чоловіка, якого частково показувала співачка, риси Романа Полянського. Але тоді це були лише припущення.
Однак на званому вечорі в Нью-Йорку Аліну Гросу сфотографували в компанії російського актора. Це лише підігріло чутки про те, що пара все-таки разом і проживає зараз у США.
Аліна Гросу та Роман Полянський у США / Фото з інстаграму
Ба більше, у 2025 році Аліна Гросу розповіла про співпрацю з виконавцем Don Maron, який не показує свого обличчя. У мережі припускають, що це знову Роман Полянський, адже в нього є музична освіта. Та й псевдонім відсилає до справжнього імені актора.
Я стер себе, щоб почати з чистого аркуша. Без імені. Без минулого. Ласкаво просимо до експерименту. Я не обличчя. Я ідея,
– йдеться на сторінці виконавця.
Цікаво, що пара разом співала українською мовою у треку "Літаєм". Але справжня особистість виконавця залишається під запитанням.
На початку 2026 року Аліна Гросу оголосила, що вагітна первістком. Під роликом у коментарях знову згадують Романа Полянського. Зокрема й те, що парі можна припинити ховатися.
Аліна Гросу про чоловіка / Фото з інстаграм-сторіз
В Аліни Гросу та її чоловіка народиться син. Співачка зазначила, що не ховає партнера в житті, а лише не показує його в соцмережах.