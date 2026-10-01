24 Канал рассказывает о 8 детях украинских знаменитостей, которые служат или служили в Силах обороны Украины.

Дмитрий Харчишин – сын Валерия Харчишина



Дмитрий Харчишин и Валерий Харчишин / Фото из инстаграма



Старший сын фронтмена группы "Друга Рика" вступил в армию 25 февраля 2022 года. Сначала Дмитрий работал сапером, затем прошел офицерскую подготовку и обучение за рубежом, а позже начал передавать знания другим военным.

Сергей Кондратюк – сын Игоря Кондратюка



Сергей Кондратюк / Фото из инстаграма



Сергей Кондратюк пошел в армию добровольцем в 2023 году. После подготовки, в частности в Великобритании, он оказался в десантно-штурмовых войсках и служит в составе 46-й отдельной аэромобильной бригады. Сам Игорь Кондратюк подчеркивал, что это решение взрослого сына, а не повод записывать отцу дополнительный пункт в резюме.

Иван Пелих – сын Игоря Пелиха



Иван Пелих / Фото из инстаграма



До начала полномасштабной войны Иван учился на режиссера, но после вторжения присоединился к территориальной обороне Киева. Впоследствии воевал на нескольких направлениях, в частности на Бахмутском и Курском, а также участвовал в боях за Лисичанск. Сейчас он командует отделением ударных беспилотных авиационных комплексов. В 2024 году Иван также был награжден Министерством обороны.

Даниил Моисеев – сын Риммы Зюбиной



Даниил Моисеев / Фото из социальных сетей



Сын актрисы Риммы Зюбиной решил пойти в армию еще в 2024 году, но первый отбор в желаемое подразделение не прошел. Тогда Даниил начал готовиться более серьезно: тренировался, изучал работу с дронами и даже перенес операцию на глазах, чтобы устранить медицинские ограничения. С 2025 года он служит в ВСУ.

Василий Зинкевич-младший – сын Василия Зинкевича



Василий Зинкевич-младший и Василий Зинкевич / Фото Офис президента



Старший сын легендарного певца служит в Третьей штурмовой бригаде. К службе в армии он готовился заранее, проходил обучение, а на боевую позицию гранатометчика попал в начале 2025 года.

Интересно, что Василий годами старался не пользоваться знаменитой фамилией отца и даже скрывал свое происхождение, чтобы всего добиваться самостоятельно. В армии, очевидно, семейные связи тоже не заменяют подготовки.

Ярослав – сын Константина Грубича



Ярослав Грубич / Фото из инстаграма



В армию Ярослав поступил уже после того, как работал документалистом в зоне боевых действий и фиксировал последствия российской агрессии.

В июле 2025 года во время боевого задания он получил тяжелое ранение и лишился правой руки. После многочисленных операций началась длительная реабилитация и протезирование. Сам Ярослав говорил, что хотел бы вернуться на службу.

Роман Скрипка – сын Олега Скрипки



Роман Скрипка / Фото из инстаграма



21-летний Роман Скрипка проходил службу по программе "Контракт 18–24", служил в боевой бригаде и, по его словам, выполнял непосредственно боевые задачи.

В сентябре 2026 года его контракт истек, после чего он демобилизовался и получил предусмотренную законом отсрочку. При этом Роман заявлял, что по истечении срока отсрочки планирует снова подписать контракт.

Богдан-Гордий Бенюк – сын Богдана Бенюка



Богдан-Гордий Бенюк и Богдан Бенюк / Фото из инстаграма



Сын народного артиста Украины Богдана Бенюка вступил в ВСУ уже после обучения в аспирантуре и защиты диссертации. По словам отца, буквально через несколько дней после этого Богдан-Гордий уже был в Запорожье.

На тот момент его жена ждала ребенка. Впоследствии у супругов родилась дочь Ярина, которую из-за службы отец видит не так часто, как хотелось бы.

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