Для многих звездных красавиц последние годы стали временем не только испытаний, но и глубоких чувств, ведь они связали свои судьбы с теми, кто защищает нашу страну. Эти звездные истории доказывают: настоящая любовь не боится расстояний, реалий войны и других испытаний. Рассказываем об известных украинских женщинах, влюбившихся в военнослужащих. Эти истории действительно вдохновляют.

Рамина Эсхакзай

Блогерка и интервьюерка Рамина Эсхакзай не просто встречается, а уже даже обручена с военнослужащим, имеющим звание Героя Украины. Рамина скрывает своего избранника, однако некоторые подробности их романа все же известны. Пара знакома почти 3 года. Обратить внимание на мужчину заставил бывший Рамины, который посоветовал записать с ним интервью. Так рабочая история переросла в личную.

В августе этого года пара заручилась. Возлюбленный сделал предложение блогерке на берегу океана, когда они были в отпуске. В сети ходит немало слухов о том, кто же на самом деле является избранником Рамины. Ранее "диванные сыщики" считали, что это бывший начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич с позывным "Тавр". Теперь более вероятной является версия, что это командир 2-го штурмового батальона Третьего армейского корпуса Владислав Дацкий с позывным "Дацик".



Рамина Эсхакзай помолвлена с военным / Фото из инстаграма блогерки

Соломия Витвицкая

Ведущая ТСН Соломия Витвицкая также связала свою судьбу с военнослужащим Вооруженных сил Украины. Избранником Соломии является защитник Алексей Ситайло, который в гражданской жизни работал председателем районного суда в Сумской области. Влюбленные несколько раз пересекались на праздниках общих друзей еще до полномасштабного вторжения, но почти не общались.

Их история началась уже во время полномасштабной войны, когда Алексей как военный обратился к Соломии за волонтерской помощью для своего подразделения. Сначала они поддерживали дружеские отношения, которые со временем переросли в любовь. На День святого Валентина в феврале 2025 года защитник сделал предложение телеведущей. В июне 2026 года пара официально поженилась, а недавно у супругов родился первенец – сын, которого назвали Устимом.



Соломия Витвицкая с любимым и сыном / Фото из инстаграма звезды

Кристина Соловий

Новые отношения певицы Кристины Соловий теперь находятся под грифом "Секретно". Уже довольно долгое время артистка интригует поклонников своим романом, который она завела с военнослужащим. Пока что известно немного, потому что после бурного публичного романа с Жаданом Кристина предпочитает держать личную жизнь в тайне.

В одном из интервью певица рассказала, что строит отношения с военнослужащим уже несколько лет. Артистка живет с возлюбленным в Киеве. Решение не выставлять отношения напоказ певица объясняет соображениями безопасности и морали.



Певица Кристина Соловий / Фото из инстаграма звезды

Леся Никитюк

Это, наверное, одна из самых известных пар украинского шоу-бизнеса, за историей которой наблюдала вся страна. Избранником ведущей Леси Никитюк является военнослужащий Вооруженных сил Украины Дмитрий Бабчук. Воин начал свою службу еще в 2016 году в разведывательном взводе морской пехоты и служил в подразделениях ССО.

Пара долгое время держала отношения в секрете, а впервые раскрыла свой роман осенью 2024 года, опубликовав совместные фотографии в соцсети. Уже в начале 2025 года во время отдыха в Карпатах Дмитрий сделал любимой официальное предложение руки и сердца. В июне 2025 года у них родился первенец – сын Оскар. Известно, что пара до сих пор не оформила официально свои отношения из-за службы Дмитрия.



Леся Никитюк с любимым и сыном / Фото из инстаграма звезды

Также в День защитников и защитниц Украины смотрите подборку детей украинских знаменитостей, которые встали на защиту Украины.