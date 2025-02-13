Кохання через роки: як змінилися українські зіркові пари

Вже завтра люди святкуватимуть найромантичніше свято зими – День святого Валентина. 14 лютого – особлива дата для закоханих пар, коли можна провести час разом, обмінятися подарунками та зізнатися в найпотаємніших почуттях.

З нагоди Дня закоханих 24 Канал розповість про стосунки найвідоміших пар українського шоубізнесу. Крім того, у матеріалі дізнавайтеся, як вони змінилися протягом багатьох років.

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Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Ольга Сумська та Віталій Борисюк – одна з найміцніших пар українського шоубізнесу. Акторка розповідала, що їхні почуття зародилися під час репетиції мюзиклу "Кандід", в якому зірки грали закоханих. Однак на той момент вона ще була заміжня за Євгеном Паперним. Згодом подружжя таки розлучилося. Близько п'яти років Сумська та Борисюк жили у цивільному шлюбі, а офіційно зареєстрували свої стосунки лише на шостий рік.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк, 1990/2025 рік / Колаж Show 24

Григорій та Христина Решетники

У багатьох людей складається враження, що стосунки Григорія та Христини Решетників – ідеальні. Вони познайомилися у далекому 2008 році, тоді чоловікові одразу сподобалася дівчина, але взаємністю вона йому не відповідала. Потім знаменитість таки погодилася піти на побачення з ведучим. Закохані відгуляли весілля в Івано-Франківську у 2010 році. Зараз подружжя виховує трьох синів: Івана, Дмитра та Олександра.

Григорій та Христина Решетники / Колаж Show 24

Тімур та Інна Мірошниченки

Тімур та Інна Мірошниченки – ще одна пара українського шоубізнесу, якою захоплюється багато людей. Під час повномасштабного вторгнення Росії проти України подружжя усиновило хлопчика Марселя та удочерило дівчинку Ангеліну. Крім того, вони виховують сина Марка і доньку Мію.

Тімур та Інна Мірошниченко / Колаж Show 24

Дмитро та Ірина Монатіки

Дмитро та Ірина з Луцька, однак познайомилися вони у Києві завдяки спільній подрузі, яка нині є хрещеною матір'ю їхнього старшого сина. Вони пішли гуляти столицею, де багато розмовляли. Спершу чоловік та жінка були друзями, а згодом їхні стосунки переросли у романтичні. Зараз зіркове подружжя виховує трьох дітей: Данила, Платона, а ім'я третього сина, який народився нещодавно, пара поки не розкрила.

Дмитро та Ірина Монатіки / Колаж Show 24

Юрій Горбунов та Катерина Осадча

Юрія Горбунова та Катерину Осадчу поєднало телебачення, їхні стосунки розпочалися на талант-шоу "Голос. Діти". Деякий час зірки не розповідали, що взяли шлюб, попри шалену увагу шанувальників до них. Радісною новиною подружжя поділилось наприкінці лютого 2017 року. Пара виховує двох спільних синів: Івана і Данила.

Юрій Горбунов та Катерина Осадча / Колаж Show 24

Як бачимо, й серед зіркових пар є ті, які залишаються разом попри роки. Шанувальники люблять їх, сподіваються, що їхнє кохання житиме вічно та, можливо, навіть ставлять їхні стосунки у приклад.