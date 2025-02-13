Кохання через роки: як змінилися українські зіркові пари
- З нагоди Дня святого Валентина читайте, як змінилися українські зіркові пари.
- У матеріалі читайте про стосунки Ольги Сумської та Віталія Борисюка, Григорія та Христини Решетників, Тімура та Інни Мірошниченків, Дмитра та Ірини Монатіків, Юрія Горбунова та Катерини Осадчої.
Вже завтра люди святкуватимуть найромантичніше свято зими – День святого Валентина. 14 лютого – особлива дата для закоханих пар, коли можна провести час разом, обмінятися подарунками та зізнатися в найпотаємніших почуттях.
З нагоди Дня закоханих 24 Канал розповість про стосунки найвідоміших пар українського шоубізнесу. Крім того, у матеріалі дізнавайтеся, як вони змінилися протягом багатьох років.
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Ольга Сумська та Віталій Борисюк
Ольга Сумська та Віталій Борисюк – одна з найміцніших пар українського шоубізнесу. Акторка розповідала, що їхні почуття зародилися під час репетиції мюзиклу "Кандід", в якому зірки грали закоханих. Однак на той момент вона ще була заміжня за Євгеном Паперним. Згодом подружжя таки розлучилося. Близько п'яти років Сумська та Борисюк жили у цивільному шлюбі, а офіційно зареєстрували свої стосунки лише на шостий рік.
Григорій та Христина Решетники
У багатьох людей складається враження, що стосунки Григорія та Христини Решетників – ідеальні. Вони познайомилися у далекому 2008 році, тоді чоловікові одразу сподобалася дівчина, але взаємністю вона йому не відповідала. Потім знаменитість таки погодилася піти на побачення з ведучим. Закохані відгуляли весілля в Івано-Франківську у 2010 році. Зараз подружжя виховує трьох синів: Івана, Дмитра та Олександра.
Тімур та Інна Мірошниченки
Тімур та Інна Мірошниченки – ще одна пара українського шоубізнесу, якою захоплюється багато людей. Під час повномасштабного вторгнення Росії проти України подружжя усиновило хлопчика Марселя та удочерило дівчинку Ангеліну. Крім того, вони виховують сина Марка і доньку Мію.
Дмитро та Ірина Монатіки
Дмитро та Ірина з Луцька, однак познайомилися вони у Києві завдяки спільній подрузі, яка нині є хрещеною матір'ю їхнього старшого сина. Вони пішли гуляти столицею, де багато розмовляли. Спершу чоловік та жінка були друзями, а згодом їхні стосунки переросли у романтичні. Зараз зіркове подружжя виховує трьох дітей: Данила, Платона, а ім'я третього сина, який народився нещодавно, пара поки не розкрила.
Юрій Горбунов та Катерина Осадча
Юрія Горбунова та Катерину Осадчу поєднало телебачення, їхні стосунки розпочалися на талант-шоу "Голос. Діти". Деякий час зірки не розповідали, що взяли шлюб, попри шалену увагу шанувальників до них. Радісною новиною подружжя поділилось наприкінці лютого 2017 року. Пара виховує двох спільних синів: Івана і Данила.
Як бачимо, й серед зіркових пар є ті, які залишаються разом попри роки. Шанувальники люблять їх, сподіваються, що їхнє кохання житиме вічно та, можливо, навіть ставлять їхні стосунки у приклад.