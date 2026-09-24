5 українських зіркових пар із великою різницею у віці
У шоубізнесі люблять рахувати все: гонорари, перегляди, підписників і роки між закоханими. Останній пункт особливо подобається публіці – варто різниці у віці перевалити за десяток років, як коментарі вже готові проводити сімейну терапію без запрошення.
Та українські знаменитості демонструють, що цифри в паспорті не завжди визначають сценарій стосунків. 24 Канал зібрав 5 відомих пар, у яких різниця становить від 15 до 35 років.
Остап Ступка і Маргарита Ткач – 35 років
Остап Ступка і Маргарита Ткач / Фото з Інстаграм
Познайомилися вони цілком професійно: Маргарита брала в актора інтерв'ю. Потім Ступка запросив її на виставку, а далі події почали розвиватися значно швидше. Пара почала жити разом, а Маргарита розповідала, що різницю у віці у побуті практично не відчуває.
Віктор Павлік і Катерина Репяхова – 28 років
Віктор Павлік і Катерина Репяхова / Фото з Інстаграм
Їхня історія почалася ще у 2015 році. Катерина з юності була прихильницею творчості Віктора Павліка, а особисто вони познайомилися у Миколаєві, коли випадково зупинилися в одному готелі.
У 2020 році пара офіційно одружилася, а наступного року в них народився син Михайло. У липні 2026 року Павлік знову говорив про майже 30-річну різницю у віці та згадував, що їхні стосунки тривають уже понад десятиліття.
Сергій Танчинець і Юліана Корецька – 19 років
Сергій Танчинець і Юліана Корецька / Фото з Інстаграм
Лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець та Юліана Корецька познайомилися ще у 2017 році. Через кілька років вона почала працювати з гуртом як піар-директорка.
Про роман стало відомо у травні 2024 року – вже після розлучення Танчинця з попередньою дружиною. А восени 2025-го Сергій та Юліана таємно одружилися: про церемонію знали лише їхні батьки.
Оля Полякова і Вадим Буряковський – 16 років
Оля Полякова і Вадим Буряковський / Фото з Інстаграм
Оля Полякова познайомилася з майбутнім чоловіком Вадимом Буряковським на його дні народження, де виступала як артистка. Спочатку вони дружили, а згодом стосунки стали романтичними.
Полякова не приховувала, що на момент початку їхнього роману Вадим був одружений. Згодом він розлучився і пара зіграла весілля. У них дві доньки — Марія та Аліса. Різниця між подружжям становить 16 років, а разом вони вже понад два десятиліття.
Володимир Остапчук і Катерина Полтавська – 15 років
Володимир Остапчук і Катерина Полтавська / Фото з Інстаграм
Коли Володимир Остапчук і Катерина Полтавська почали зустрічатися, різницю у віці обговорювали чи не активніше за сам роман. Між ними – 15 років.
Познайомилися вони через соцмережі. За словами пари, після першого побачення події розвивалися стрімко: вже наступного дня Катерина переїхала до Володимира. У 2023 році вони одружилися, а наприкінці 2024-го стали батьками сина Тимофія.
Раніше ми розповідали про пари, які разом вже понад 20 років.