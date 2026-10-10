Від сцени до сценаріїв, психології та бізнесу: українські зірки, які змінили професію

У якийсь момент частина зірок вирішує, що сцена – це красиво, але стабільна професія теж звучить непогано. Так колишні співачки й медійниці опиняються у зовсім інших сферах: хтось пише серіали, хтось працює гримеркою, хтось іде в психологію, а хтось будує власний бізнес.

Дехто з українських артистів справді відійшов від активної музичної кар’єри й знайшов себе зовсім в іншій сфері. Хтось тепер пише серіали, хтось робить грим у Голлівуді, а хтось проміняв концерти на психологічну допомогу та власний бізнес. Куди поділись відомі українські виконавці - розповідає 24 Канал.

Юлія Міщенко – з "Таліти Кум" у сценаристки



Юлія Міщенко / Фто з соцмереж



На початку 2000-х Юлія Міщенко була фронтвумен популярного гурту "Таліта Кум" і співала "Гарячу і гірку" так, що пісню впізнавали з перших секунд.

А потім музична кар’єра закінчилася – і Міщенко не стала чекати на ювілейний тур із приставкою "легендарне повернення". Вона перейшла у телевиробництво й уже багато років працює сценаристкою, шоуранеркою та креативною продюсеркою.

У її доробку – "Черговий лікар", "Новенька", "Відважні", "Жіночий лікар" та інші серіали. У FILM.UA Міщенко свого часу навіть очолювала напрям виробництва довгих серіалів. Сама вона пояснювала, що нова робота забирає весь час, тому гастролі з нею просто не поєднати.

Аїда Ніколайчук – з переможниці "Х-Фактора" у гримерки



Аїда Ніколайчук / Фото з Інстаграм



У 2013 році Аїда Ніколайчук виграла "Х-Фактор", записувала пісні й збирала фанів. Здавалося, сценарій подальшого життя вже написаний: альбоми, сцена, концерти.

Але після початку повномасштабної війни співачка переїхала до США, де музична кар’єра стала на паузу. Зараз Ніколайчук переважно працює візажисткою та гримеркою, а також вивчила грим зі спецефектами. Час від часу вона знімається у масовці.

До музики Аїда ще планує повернутися й навіть розповідала про контракт у США, однак наразі основною роботою залишається саме грим.

Ольга Горбачова – з телебачення і сцени у власний бізнес



Ольга Горбачова / Фото з відкритих джерел



Ольга Горбачова свою кар’єру завершила максимально офіційно: у 2021 році оголосила, що після 25 років на телебаченні та 15 років у музиці йде з шоу-бізнесу. На прощання навіть зняла кліп, де буквально лежала у труні. Тут уже складно сказати, що натяк був недостатньо прозорим.

Сьогодні Горбачова займається онлайн-школою для жінок та брендом натуральної косметики. Вона живе переважно у США, періодично приїжджає до України й прямо каже, що на музиці зараз не заробляє.

Альона Вінницька – зі сцени у допомогу ветеранам



Альона Вінницька / Фото з Інстаграм



Колишня учасниця першого складу "ВІА Гри" Альона Вінницька після початку повномасштабного вторгнення майже зникла з інформаційного простору.

Як виявилося, цей час вона витратила зовсім не на підготовку нового альбому. Вінницька створила проєкт "Нова перспектива", спрямований на психологічну підтримку ветеранів та їхню адаптацію до цивільного життя. У межах програми планують готувати психологів для роботи саме з ветеранами.

Лавіка – зі співачки у кризову терапевтку



Альона Вінницька / Фото з Інстаграм



Любов Юнак, яку більшість пам’ятає під псевдонімом Лавіка, ще до музичної кар’єри здобула освіту психолога.

Після початку великої війни вона повернулася до цієї професії й зосередилася на психологічній допомозі. Зараз Лавіка працює кризовою терапевткою, допомагає цивільним та військовим, а також пройшла сертифікацію для роботи з військовою травмою. Серед її клієнтів є бойові медикині та військові, які переживають ПТСР.

Раніше ми розповідали про те, який бізнес є у наших українських знаменитостей.