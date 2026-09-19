Show24 Ексклюзиви про зірок 5 українських знаменитостей, які не планують батьківство
19 вересня, 10:20
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Оновлено - 10:30, 19 вересня

5 українських знаменитостей, які не планують батьківство

Людмила Онуфреїв

Та далеко не всі знаменитості вважають батьківство пунктом, який неодмінно потрібно закрити. Хтось свідомо обрав життя без дітей, хтось просто не бачить себе у ролі мами чи тата, а дехто перестав будувати такі плани.

24 Канал зібрав п’ять відомих людей, яким за 40 і які відверто говорили про цю тему. Важливий нюанс: не всі вони називають себе чайлдфрі.

LAMA


Співачка LAMA / Фото з Інстаграм

Співачка Наталя Дзеньків, відома як LAMA, одна з тих, хто про свій вибір говорить максимально прямо. У неї немає дітей, і бажання стати мамою, за її словами, не виникало ні у 20, ні пізніше.

Артистка пояснювала, що не хоче жити за принципом "у всіх є – значить і мені треба". Її партнер Роман згодом також дійшов до такого бачення сімейного життя. Тож замість дитячої кімнати в них – собаки, творчість і, судячи з усього, значно менше безсонних ночей.

Оксана Забужко


Оксана Забужко / Фото з фейсбук

Оксана Забужко ніколи не приховувала, що материнство не було її життєвою мрією. У 2025 році письменниця прямо сказала, що ніколи не хотіла мати дітей.

За словами Забужко, вона розуміла, наскільки великою є відповідальність за іншу людину, і не була впевнена, що хоче її на себе брати. 

Андрій Данилко

Андрій Данилко / Фото з відкритих джерел

У Андрія Данилка немає ані дружини, ані дітей. Сам артист не називає себе чайлдфрі й раніше зізнавався, що сім’ю хотів, однак особисте життя просто не склалося так, як у традиційному сценарії.

З роками Данилко перестав через це переживати. Він говорив, що вже прийняв думку про те, що сім’ї у звичному розумінні в нього, найімовірніше, не буде. 

Анжеліка Рудницька


Анжеліка Рудницька / Фото з Інстаграм

Засновниця легендарної "Території А" Анжеліка Рудницька також не має дітей. Вона зізнавалася, що думала про всиновлення, але зрештою вирішила не робити цього.

Причина доволі проста: Рудницька вважає, що дитині потрібно віддавати багато часу та уваги, а її власний ритм життя цього не дозволяє. 

Ектор Хіменес-Браво


Ектор Хіменес-Браво / Фото з Інстаграм

Зірці українського телебачення Ектору Хіменесу-Браво – за 50, і дітей у нього немає. У 2025 році суддя "МастерШеф" зізнався, що наразі взагалі не думає про дітей чи спадкоємців.

За словами ресторатора, події у світі змусили його інакше дивитися на майбутнє, тому батьківство зараз не входить до його планів. Раніше Ектор допускав можливість усиновлення, однак його пізніша позиція була значно стриманішою: поки він не розглядає цю тему.

Також раніше ми розповідали про українських зірок, які наважились усиновити дітей.

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