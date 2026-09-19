24 Канал зібрав п’ять відомих людей, яким за 40 і які відверто говорили про цю тему. Важливий нюанс: не всі вони називають себе чайлдфрі.

LAMA



Співачка LAMA / Фото з Інстаграм



Співачка Наталя Дзеньків, відома як LAMA, одна з тих, хто про свій вибір говорить максимально прямо. У неї немає дітей, і бажання стати мамою, за її словами, не виникало ні у 20, ні пізніше.

Артистка пояснювала, що не хоче жити за принципом "у всіх є – значить і мені треба". Її партнер Роман згодом також дійшов до такого бачення сімейного життя. Тож замість дитячої кімнати в них – собаки, творчість і, судячи з усього, значно менше безсонних ночей.

Оксана Забужко



Оксана Забужко / Фото з фейсбук



Оксана Забужко ніколи не приховувала, що материнство не було її життєвою мрією. У 2025 році письменниця прямо сказала, що ніколи не хотіла мати дітей.

За словами Забужко, вона розуміла, наскільки великою є відповідальність за іншу людину, і не була впевнена, що хоче її на себе брати.

Андрій Данилко

Андрій Данилко / Фото з відкритих джерел



У Андрія Данилка немає ані дружини, ані дітей. Сам артист не називає себе чайлдфрі й раніше зізнавався, що сім’ю хотів, однак особисте життя просто не склалося так, як у традиційному сценарії.

З роками Данилко перестав через це переживати. Він говорив, що вже прийняв думку про те, що сім’ї у звичному розумінні в нього, найімовірніше, не буде.

Анжеліка Рудницька



Анжеліка Рудницька / Фото з Інстаграм



Засновниця легендарної "Території А" Анжеліка Рудницька також не має дітей. Вона зізнавалася, що думала про всиновлення, але зрештою вирішила не робити цього.

Причина доволі проста: Рудницька вважає, що дитині потрібно віддавати багато часу та уваги, а її власний ритм життя цього не дозволяє.

Ектор Хіменес-Браво



Ектор Хіменес-Браво / Фото з Інстаграм



Зірці українського телебачення Ектору Хіменесу-Браво – за 50, і дітей у нього немає. У 2025 році суддя "МастерШеф" зізнався, що наразі взагалі не думає про дітей чи спадкоємців.

За словами ресторатора, події у світі змусили його інакше дивитися на майбутнє, тому батьківство зараз не входить до його планів. Раніше Ектор допускав можливість усиновлення, однак його пізніша позиція була значно стриманішою: поки він не розглядає цю тему.

Також раніше ми розповідали про українських зірок, які наважились усиновити дітей.