24 Канал собрал пятерых известных людей старше 40 лет, которые откровенно высказывались на эту тему. Важный нюанс: не все из них называют себя "чайлдфри".

LAMA



Певица LAMA / Фото из инстаграма



Певица Наталья Дзенкив, известная как LAMA, одна из тех, кто о своем выборе говорит максимально прямо. У нее нет детей, и желание стать мамой, по ее словам, не возникало ни в 20, ни позже.

Артистка объясняла, что не хочет жить по принципу "у всех есть – значит, и мне нужно". Ее партнер Роман со временем также пришел к такому взгляду на семейную жизнь. Поэтому вместо детской комнаты у них – собаки, творчество и, судя по всему, гораздо меньше бессонных ночей.

Оксана Забужко



Оксана Забужко / Фото из фейсбука



Оксана Забужко никогда не скрывала, что материнство не было ее жизненной мечтой. В 2025 году писательница прямо заявила, что никогда не хотела иметь детей.

По словам Забужко, она понимала, насколько большая ответственность за другого человека, и не была уверена, что хочет брать ее на себя.

Андрей Данилко

Андрей Данилко / Фото из открытых источников



У Андрея Данилко нет ни жены, ни детей. Сам артист не называет себя "чайлдфри" и ранее признавался, что хотел семью, однако личная жизнь просто не сложилась так, как в традиционном сценарии.

С годами Данилко перестал из-за этого переживать. Он говорил, что уже смирился с мыслью о том, что семьи в привычном понимании у него, скорее всего, не будет.

Анжелика Рудницкая



Анжелика Рудницкая / Фото из инстаграма



Основательница легендарной "Территории А" Анжелика Рудницкая также не имеет детей. Она признавалась, что думала об усыновлении, но в итоге решила не делать этого.

Причина довольно проста: Рудницкая считает, что ребенку нужно уделять много времени и внимания, а ее собственный ритм жизни этого не позволяет.

Эктор Хименес-Браво



Эктор Хименес-Браво / Фото из инстаграма



Звезде украинского телевидения Эктору Хименесу-Браво – за 50, и детей у него нет. В 2025 году судья "МастерШеф" признался, что пока вообще не думает о детях или наследниках.

По словам ресторатора, события в мире заставили его по-другому смотреть на будущее, поэтому отцовство сейчас не входит в его планы. Ранее Эктор допускал возможность усыновления, однако позже его позиция стала значительно сдержаннее: пока он не рассматривает эту тему.

Также ранее мы рассказывали об украинских звездах, которые решились усыновить детей.