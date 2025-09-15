Лідер гурту "Друга Ріка" списаний з військової служби. Водночас Валерій Харчишин розповів, чи думав взяти до рук зброю, аби захищати Україну.

Як виявилося, він задумувався про такий розвиток подій. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.

Не пропустіть "Пересадка волосся та схуднення з ін'єкціями": відомий співак здивував змінами у зовнішності

Харчишин зізнався: якби його син Дмитро не пішов на фронт добровольцем, то саме він би зробив цей крок.

Для довідки! Син Валерія Харчишина до початку повномасштабного вторгнення закінчив філософський факультет, і вважав, що війна – це прояв людської дурості. Але згодом пішов служити сапером на північному напрямку і змінив свою думку. Пізніше, як зазначав Валерій Харчишин, його син проходив офіцерські курси та навчав інших.

Сам артист пояснює: навіть якщо ти офіційно непридатний, але маєш бажання воювати, у війську можна знайти посаду.

Я говорив з тим, хто казав, що я маю бути списаним, він каже: "Валєра, ти якщо відчуваєш якусь провину, не відчувай. Якщо повернуться сюди (росіяни – 24 Канал), то ми тобі першому дамо автомат і підеш",

– розповів Харчишин.

Він додав, що військової професії немає, але вміє стріляти, може керувати будь-яким автомобілем або бути технічним спеціалістом.

Інтерв'ю з Валерієм Харчишиним: дивіться відео онлайн

Чому Валерій Харчишин не може служити й чим зараз займається?