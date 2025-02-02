Помер один із засновників одеської Гуморини Валерій Хаїт

Напередодні, 1 лютого, відійшов у вічність Валерій Хаїт. Він був одним із засновників одеської Гуморини, керівник гумористичної команди "Джентельмен-шоу".

Трагічну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на Всесвітній клуб одеситів.

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Помер Валерій Хаїт

Валерій Хаїт пішов з життя у віці 85 років.

З сумом сповіщаємо про смерть Валерія Ісааковича Хаїта... Легендарний капітан КВК пішов назавжди в історію Одеси,

– написали у Всесвітньому клубі одеситів.

Валерій Хаїт – один із засновників одеської Гуморини, журналіст, поет, прозаїк, редактор, сатирик і телеведучий. Він був капітаном легендарної збірної КВК Одеси. Також художнім керівником команд "Ділові люди" і "Перша команда одеських джентльменів".

Упродовж 1986 – 1990 років був художнім керівником гумористичної команди "Джентльмен-шоу". У 1988 заснував "Клуб одеських джентльменів".

Хаїт лауреат премії "Золотий Остап" у номінації "Найсмішніше друковане видання". Також автор ліричних віршів та прози – томів есе та спогадів "Книга читача", а також гумористичних збірок, упорядник тому "Великий фонтан одеського гумору" тощо.

У Всесвітньому клубі одеситів зазначили, що про час і місце прощання повідомлять додатково.