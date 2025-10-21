Стендап-комік Василь Байдак запрошує на великий благодійний стендап концерт, який відбудеться 26 жовтня в київському Палаці спорту. Це буде наймасштабніший виступ артиста, адже він планує зібрати 7500 глядачів.

Усі кошти з продажу квитків передадуть на допомогу Силам оборони України. Деталі концерту – у матеріалі Show 24.

Це лячно і драйвово водночас. Дуже здоровенний майданчик, сцена 360 градусів, ну вау! Але воно того вартує! Ще й дофіга донатів на Сили Оборони можна зібрати,

– каже Василь Байдак.

Важливо! Квитки на стендап концерт Василя Байдака у Палаці спорту можна придбати за посиланням.

Василь Байдак збирає Палац спорту / Афіша стендап концерту

Байдак відомий своїм абсурдним і іронічним гумором. Він також активно волонтерить – під час повномасштабного вторгнення стендап-комік неодноразово поєднував творчість із підтримкою військових.

Улітку 2025 року Василь вирушив у благодійний тур Європою, під час якого зібрав понад 20 мільйонів гривень для українських військових.

26 жовтня Байдак виступить на одній з найбільших сцен країни. Концерт у Палаці спорту об'єднає тисячі людей не лише навколо гумору, але й навколо спільної мети – підтримати Сили оборони України.

До речі! Днями в інстаграмі Василь Байдак розповів, як все буде розміщено у Палаці спорту.

