Усі кошти – на армію: Василь Байдак запрошує на благодійний стендап у Палаці спорту
- Стендап-комік Василь Байдак проведе благодійний концерт 26 жовтня в київському Палаці спорту для збору коштів на допомогу Силам оборони України.
- Байдак відомий своїм гумором та волонтерською діяльністю, зокрема під час турне Європою він зібрав понад 20 мільйонів гривень для українських військових.
Стендап-комік Василь Байдак запрошує на великий благодійний стендап концерт, який відбудеться 26 жовтня в київському Палаці спорту. Це буде наймасштабніший виступ артиста, адже він планує зібрати 7500 глядачів.
Усі кошти з продажу квитків передадуть на допомогу Силам оборони України. Деталі концерту – у матеріалі Show 24.
Теж цікаво Формат не має аналогів у світі: Женя Янович і Олександр Хоменко запускають спільний проєкт
Це лячно і драйвово водночас. Дуже здоровенний майданчик, сцена 360 градусів, ну вау! Але воно того вартує! Ще й дофіга донатів на Сили Оборони можна зібрати,
– каже Василь Байдак.
Важливо! Квитки на стендап концерт Василя Байдака у Палаці спорту можна придбати за посиланням.
Байдак відомий своїм абсурдним і іронічним гумором. Він також активно волонтерить – під час повномасштабного вторгнення стендап-комік неодноразово поєднував творчість із підтримкою військових.
Улітку 2025 року Василь вирушив у благодійний тур Європою, під час якого зібрав понад 20 мільйонів гривень для українських військових.
26 жовтня Байдак виступить на одній з найбільших сцен країни. Концерт у Палаці спорту об'єднає тисячі людей не лише навколо гумору, але й навколо спільної мети – підтримати Сили оборони України.
До речі! Днями в інстаграмі Василь Байдак розповів, як все буде розміщено у Палаці спорту.
Які ще події відбудуться в Києві незабаром?
7, 8, 9, 12 та 14 листопада у Палаці спорту виступить Артем Пивоваров.
29 листопада BRYKULETS дасть концерт в Origin Stage.
31 жовтня та 1 листопада в Origin Stage відбудеться концерт Phil It.