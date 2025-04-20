"Христос воскрес – воскресне й Україна": зірки чуттєво привітали з Великоднем

Сьогодні, 20 квітня, відзначається Великдень. Наша редакція щиро вітає вас, дорогі читачі, з цим світлим святом. Нехай у ваших домівках завжди панують мир та злагода. Бережіть у своїх серцях любов навіть у темні часи.

Чимало зірок вже привітали українців з Великоднем у своїх соціальних мережах. Вони поділились фотографіями з близькими й зворушили теплими побажаннями. Детальніше читайте у матеріалі Show 24.

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Олександр Педан

Олександр Педан опублікував фотографію з дружиною Інною та сином Марком, зроблену в церкві під час освячення пасок. Шоумен також записав відео з хлопчиком та привітав з Великоднем.

Ми з Маріком вітаємо вас зі світлим святом Великодня. Бажаємо вам зустріти його, за можливістю, в родинному колі. І мирного нам неба,

– сказав Педан.

Лілія Ребрик

Акторка та телеведуча Лілія Ребрик поділилась декількома святковими сімейними фотографіями.

Світлого Великодня всім, хто вірить, чекає, любить. Сьогодні просто хочеться дякувати. За життя. За кожен новий день. Щоразу на Великдень просиш одне й те саме: щоб усі були живі. Щоб вистачило сил. Щоб світло перемогло. Христос Воскрес!,

– написала вона під фото.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук поширив світлини з Видубицького монастиря та поділився, що це його місце сили.

Там розквітає не тільки моя магнолія, посаджена майже 15 років тому, а й моя душа! Світлого Великодня! Христос Воскрес,

– додав лідер гурту "Океан Ельзи".

Михайло Хома (Дзідзьо)

"Вітаю з Великоднем! Нехай у ваших кошиках буде смачненьке, а в серці – спокій і віра в перемогу. Наїжтеся, люди добрі, паски, ковбаски й будьте трошки добрішими! Христос Воскрес!", – привітав зі святом Михайло Хома.

Катя Осадча

Катя Осадча опублікувала відео з чоловіком Юрієм Горбуновим та синами, на якому вони прикрашають паски, складають великодній кошик та б'ються яйцями.

Христос воскрес! З Великоднем. Нехай у вашій родині панує злагода, а у світі нарешті справедливість. Смачної паски та ковбаски,

– написала ведуча.

Тарас Цимбалюк

Актор Тарас Цимбалюк поділився фотографією з мамою Тетяною та побажав усім миру.

Олександра Кучеренко

"Христос воскрес! Нехай всі молитви та щирі мрії будуть почуті. І світло Великодня наповнить серця вірою в добро, мир та любов. Щастя та здоров'я вам і вашим близьким", – написала Олександра Кучеренко.

Олег Скрипка

Вітаю вас! Дорогі українці! З цим великим і світлим святом! Нехай у кожному серці палає тепло – не показне, а істинне. І хай дітки сміються, батьки їх бавлять, а бабусі нам нагадають ту молитву, що поверне нам мирне небо над Україною,

– привітав з Великоднем Олег Скрипка.

Ектор Хіменес-Браво

Ектор Хіменес-Браво нагадав, що ми живемо у час війни, тож на Великдень молимося, аби вона закінчилась.

Сьогодні ми як ніколи маємо спрямувати усі наші бажання та молитви заради світлого майбутнього України. Нехай цей Великдень стане не лише символом, а й надією на нове життя – вільне, мирне, світле. Христос воскрес – воскресне й Україна,

– зазначив шеф-кухар.

Наталка Карпа

"Тепла у серці, світла у душі, затишку в домі та миру в країні. Нехай ці Великодні свята принесуть кожному з нас того, до чого ми прагнемо і чого потребуємо! Перемога світла над темрявою – воскресіння Христа з мертвих – це диво, яке спало все людство", – написала Наталка Карпа.

Сергій Притула

Христос воскрес! Побажання світлого Великодня вам та вашим родинам! Хай буде багато любові посеред вас,

– написав Сергій Притула.

Злата Огнєвіч

Христос воскрес! Нехай світло Великодня наповнить серця миром, любов'ю та надією,

– побажала Злата Огнєвіч.

Даша Квіткова

"Христос воскрес! Вітаємо з Великоднем, з найулюбленішим святом. Від нашої сім'ї бажаємо кожному дому миру, віри та любові, які ведуть та освітлюють шлях навіть у темні часи. Нехай посмішки та обійми облітають сьогодні кожен стіл, кожну родину та кожне коло друзів", – написала Даша Квіткова.

Ірина Федишин

Jerry Heil

Наталка Денисенко

Євген Клопотенко

Андрій Бєдняков

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