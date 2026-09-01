"Безмежно люблю": Віктор Ющенко зворушливо привітав дружину Катерину з днем народження

Цьогоріч дружина третього президента України Катерина Ющенко відзначає свій 65-й день народження.

З цієї нагоди її чоловік Віктор Ющенко опублікував у фейсбук щемливе привітання та показав спільне фото.

У своєму дописі колишній глава держави зізнався, що щодня дякує Богові за любов дружини. Він наголосив, що в період важких випробувань для нашої країни саме її турбота стала для родини справжньою непорушною твердинею.

Бути дружиною й матір'ю в часи війни – це особливий подвиг, який ти несеш із невимовною грацією та силою. Твоя молитва, твоя материнська тривога за країну, твоя незламна віра в перемогу – це те, що дає сили й мені, і кожному поруч,

– написав політик.

Віктор Ющенко назвав Катерину справжньою Берегинею, яка здатна зберегти світло родинного вогнища навіть серед найтемніших подій.

Твоя гідність, твоя відданість рідній землі та твоя безмежна здатність кохати щодня нагадують мені, за що ми стоїмо на своїй Богом даній землі. Я бажаю тобі передусім одного – переможного, мирного неба. Нехай Господь береже тебе від усіх бід, посилає міцне здоров'я та душевну силу переплавити цей біль на нове, щасливе життя,

– зазначив третій президент України.

Своє звернення він завершив емоційно: "З днем народження, кохана. Я безмежно люблю тебе. Ми все витримаємо, бо ми на своїй землі й з нами правда. Обіймаю тебе міцно-міцно". До теплих слів Ющенко додав спільну світлину з іменинницею.

Віктор Ющенко з дружиною Катериною / Фото з фейсбуку

Що відомо про родину Ющенків

Нагадаємо, що Катерина є другою дружиною Віктора Ющенка. У цьому шлюбі в подружжя народилося троє дітей: доньки Софія та Христина, а також син Тарас. Від першого шлюбу зі Світланою Колесник експрезидент має дочку Віталіну та сина Андрія.

До речі, зовсім нещодавно політик ділився з пресою подробицями про те, де зараз працює його молодший син, який після навчання в США повернувся в Україну.