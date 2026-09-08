"Більше не кохаю": Вікторія Маремуха відверто назвала причину розлучення з чоловіком-французом

Відома українська блогерка та акторка Вікторія Маремуха вперше детально розповіла, чому розпався її шлюб із французом Луї. Експодружжя ухвалило рішення розійтися після 10 років спільних стосунків.

В інтерв'ю для проєкту "Ближче до зірок" знаменитість зізналася, що відчула сильне емоційне виснаження. За словами Вікторії, вона вирішила сфокусуватися на собі та синові, а після того, як відпустила всі образи, усвідомила, що її почуття до чоловіка згасли.

Я витратила настільки себе, що в якийсь момент ти розумієш, що в тебе просто немає сил. І тому я вирішила зосередитися на головних речах у своєму житті – це мій син, акторство, і це йога. Я відпустила образу, і після цього зрозуміла, що я більше не кохаю його. Йому було боляче це прийняти, але він був вдячний мені за правду,

– поділилася зірка.

Вікторія Маремуха з ексчоловіком та сином / фото з інстаграму

Маремуха розповіла, що Луї дуже емоційно та важко сприйняв остаточний розрив. Проте сама блогерка запевнила колишнього чоловіка, що їхня родинна історія просто набула іншої форми. Для Вікторії найголовнішим було не повторювати помилок своїх батьків та зберегти здорову атмосферу для дитини.

Коли ми подали на розлучення і вийшли від юристів, то він так заплакав. Я запитую: "Чого ти плачеш? Тому що історія закінчилась? Вона не закінчилася, а прийняла іншу форму. Я все одно твоя родина. Якщо з тобою щось трапиться, я буду поруч". Я пам’ятаю себе маленькою, коли батьки при мені сварилися і я тоді думала, я ніколи не буду так при своєму синові сваритися. Це неправильно. Тому краще розлучитися, і щоб дітки росли в здоровій атмосфері,

– наголосила акторка.

Попри розлучення, пара продовжує спільно виховувати сина Луку. Днями хлопчику виповнилося чотири роки, і колишнє подружжя об'єдналося, щоб разом відсвяткувати день народження дитини, поділившись теплими родинними кадрами.

Після тривалого періоду самотності акторка переосмислила минулі стосунки й дійшла висновку, що шлюб із колишнім чоловіком був не таким уже й невдалим, ба більше – зірка натякнула на можливе возз'єднання пари.

