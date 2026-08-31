Пара офіційно розійшлася 14 лютого – у День закоханих. Попри розрив, колишньому подружжю вдалося зберегти напрочуд теплі й дружні стосунки без зайвих конфліктів. Вони спілкуються значно легше, ніж у шлюбі, та разом виховують дитину. Ба більше, в коментарі "Тур зірками" Вікторія натякнула, що її історія з французом ще може мати продовження.

Зарікалася свиня в болото не лізти. Я не зарікаюся, тому що поки що з того, що я бачу серед чоловіків, мій чоловік був вже не таким і поганим варіантом, тому всяке може бути,

– відверто сказала Маремуха.

Окрім виховання сина, Луї продовжує фінансово підтримувати ексдружину та допомагати їй. За словами блогерки, вона може навіть жартома попросити про презент, і чоловік охоче виконує її бажання.

Він дуже багато чого покриває. І я іноді кажу: "Луї, а ти мені подарунок подаруєш?" І він такий: "Так, звісно". І ось нещодавно просто залишив мені конверт із грошима,

– розповіла вона.

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Вікторія Маремуха та Луї Беллє / фото з інстаграму

Проте фінансова підтримка – не єдиний фактор. На роздуми про майбутнє Маремуху наштовхнула й розмова з лікаркою-гінекологинею. Під час консультації медикиня звернула увагу на репродуктивні плани акторки, порадивши замислитися над заморожуванням яйцеклітин або народженням ще однієї дитини саме від Луї, назвавши його генетику вдалою. Сама ж Вікторія сприйняла пораду з гумором і зазначила, що повернеться до цього питання ближче до 40 років.

До речі, учасник популярного гурту Nazva Павло Гоц та креативна директорка колективу Вікторія Дзизюк вирішили розлучитися.