Експара вже встигла поділитися деталями цього непростого рішення зі своїми прихильниками в Instagram. Музикант та його колишня обраниця запевнили, що їхнє розлучення проходить абсолютно без драми. Вони розходяться полюбовно, зберігаючи глибоку повагу одне до одного.

У своєму зверненні до фанів пара зізналася, що їхні почуття та формат спілкування просто зазнали змін. Залишатися разом у статусі подружжя стало занадто складно для обох.

Ми вирішили закінчити наші стосунки як пара. Це наше спільне рішення, до якого ми прийшли разом – з любов'ю і повагою,

– йдеться у спільному дописі зірок.

Також вони додали, що продовжують працювати над розвитком гурту Nazva. Окрім цього, експодружжя спільно дбатиме про собаку Кобзу та берегтиме всі теплі спогади, які вони створили разом.

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Попри завершення романтичної історії, Павло та Вікторія не припиняють спілкування. Артисти й надалі залишаються близькими друзями та надійними робочими партнерами у своєму музичному проєкті.



Павло Гоц і Вікторія Дзизюк з гурту NAZVA розлучаються / pavlo_gots

Хоча рішення розійтися було зваженим та обопільним, Павло та Вікторія не приховують, що зараз переживають не найлегший період. Проте вони активно підтримують одне одного на цьому етапі.

Наші стосунки змінилися, і ми вирішили чесно це прийняти. Нам обом зараз непросто, але ми підтримуємо одне одного і рухаємось далі. Все добре. Просто тепер по-іншому,

– підсумували колишні закохані.

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