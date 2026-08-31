Экспара уже успела поделиться подробностями этого непростого решения со своими подписчиками в инстаграме. Музыкант и его бывшая возлюбленная заверили, что их развод проходит абсолютно без драмы. Они расстаются по-дружески, сохраняя глубокое уважение друг к другу.

В своем обращении к фанатам пара призналась, что их чувства и формат общения просто претерпели изменения. Оставаться вместе в статусе супругов стало слишком сложно для обоих.

Мы решили завершить наши отношения как пара. Это наше совместное решение, к которому мы пришли вместе – с любовью и уважением,

– говорится в совместном посте звезд.

Также они добавили, что продолжают работать над развитием группы Nazva. Кроме того, бывшие супруги будут совместно заботиться о собаке Кобзе и хранить все теплые воспоминания, которые они создали вместе.

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Несмотря на завершение романтической истории, Павел и Виктория не прекращают общение. Артисты и в дальнейшем остаются близкими друзьями и надежными рабочими партнерами в своем музыкальном проекте.



Павел Гоц и Виктория Дзизюк из группы NAZVA развелись / pavlo_gots

Хотя решение расстаться было взвешенным и обоюдным, Павел и Виктория не скрывают, что сейчас переживают не самый легкий период. Однако они активно поддерживают друг друга на этом этапе.

Наши отношения изменились, и мы решили честно это принять. Нам обоим сейчас непросто, но мы поддерживаем друг друга и движемся дальше. Все хорошо. Просто теперь по-другому,

– подытожили бывшие влюбленные.

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