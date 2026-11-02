Їду не у відпустку, – акторка Вікторія Маремуха з 4-річним сином виїхала з України

Українська модель та акторка Вікторія Маремуха покинула Київ і разом із 4-річним сином Лукою переїхала до Лісабона. Знаменитість зізналася, що рішення було вимушеним через постійні російські обстріли та наполягання колишнього чоловіка.

Свій тимчасовий від'їзд блогерка планувала ще на початку осені, а днями вже дісталася Лісабона. Вікторія не стала приховувати емоції і щиро поділилася почуттями від вимушеної еміграції в інстаграмі.

Вчора мене так накрило в літаку десь за годину до посадки. Мабуть, тоді прийшло усвідомлення, що я їду не у відпустку. Це окреме відчуття – коли ти їдеш не за власним бажанням, а вимушений покинути дім, який любиш,

– зізналася блогерка.

Вона додала, що наступного ранку сумувати стала ще більше. Якщо спочатку модель намагалася сприймати зміни спокійно, то згодом відчула несправедливість того, що відбувається. Вікторія вирішила дати собі кілька днів, щоб пережити ці емоції, не змушуючи себе бути сильною.

Водночас Маремуха підкреслила, що на душі стає спокійніше, коли вона бачить сина щасливим і в безпеці. Вона налаштована поступово облаштовувати життя на новому місці та шукати в ньому щось цікаве.

Вікторія Маремуха прокоментувала виїзд з України / Скриншот з інстаграм-сторіс

Маремуха ще показала, як вони з сином добиралися до Португалії.

Додамо, що на переїзді наполіг колишній чоловік Вікторії, який є громадянином Франції. Він є батьком Луки й важко сприймав новини про щоденні обстріли Києва та загрозу блекаутів, тому переконав артистку поїхати.

Спочатку Вікторія з сином мешкатимуть у тітки Луки, після чого винаймуть окреме помешкання. Зірка планує провести за кордоном кілька місяців і навідуватиметься до України за потреби через роботу.

Тим часом Маша Єфросиніна вперше за довгий час провела вихідні з чоловіком-військовим і сином.