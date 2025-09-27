Віталій Козловський більше не у війську: ЗСУ назвали причину
- Віталій Козловський був переведений у 22-гу окрему механізовану бригаду ЗСУ в травні 2024 року, але звільнений в запас наприкінці червня через сімейні обставини.
- Зараз Козловський займається патронатною службою від благодійного фонду "Промінь допомоги", підтримуючи сім'ї загиблих і зниклих безвісти військових.
У травні 2024 року Віталія Козловського перевели у 22-гу окрему механізовану бригаду ЗСУ. Проте вже наприкінці червня його звільнили в запас за наказом командира.
ЗМІ розсекретили, чим зараз займається Віталій Козловський – пише Show 24 з посиланням на hromadske.
Так, журналісти звернулися в управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ із запитом щодо обов'язків Віталія Козловського в армії. У Сухопутних військах відповіли, що від 23 травня 2024 року співак був призначений солдатом резерву 3 запасного взводу 90-ї запасної роти військової частини А4718. До частини він прибув із Національного президентського оркестру й офіційно розпочав службу 17 червня.
Серед обов'язків Віталія Козловського були: участь у навчальних зборах та виступи для військових із метою підтримки морального духу. Водночас безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, він не брав. Уже 28 червня Козловського звільнили в запас за наказом командира.
Звільнений у запас через сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу), а саме: необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною (чоловіком) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи. Справи та посаду здав,
– зазначили у Сухопутних військах.
Фактично він пробув у частині менш як два тижні.
Щоправда, в травні 2025 року Віталій Козловський дав інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Марічки Падалко.
Інтерв'ю з Віталієм Козловським: дивіться відео онлайн
Артист розповів, що його було переведено у 22-гу окрему механізовану бригаду ЗСУ. У відео він заявив, що службу проходив на Сумщині, а тепер займається патронатною службою разом із побратимом.
Патронатну службу після звільнення відносно військової частини А4718 Віталій Козловський не здійснює і не був виведеним у розпорядження,
– повідомили в ЗСУ.
Для довідки! Патронатна служба – це підтримка сімей загиблих і зниклих безвісти військових (матеріальна й психологічна), організація зборів коштів і гуманітарної допомоги для бригади.
Що про військову службу кажуть в команді Козловського?
Пресслужба співака наголосила, що все, що було сказано в інтерв'ю Марічці Падалко, є правдою. Зараз Козловський не перебуває у війську, а патронатну службу здійснює від благодійного фонду "Промінь допомоги" 22 ОМБр.
Що відомо про службу Віталія Козловського у Силах оборони України?
- У червні 2023 року співак повідомив, що отримав мобілізаційну повістку.
- Він вступив у лави Національної гвардії, у бригаду "Рубіж", що виконувала бойові завдання на Донбасі. Восени Віталія перевели до підрозділу в Києві.
- Після цього близько пів року Козловський проходив службу у Національному президентському оркестрі. Артист згадував, що це була "найстрашніша дідівщина, яку він переживав у житті".
- Вже навесні 2024 року його перевели до 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.