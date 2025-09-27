У травні 2024 року Віталія Козловського перевели у 22-гу окрему механізовану бригаду ЗСУ. Проте вже наприкінці червня його звільнили в запас за наказом командира.

ЗМІ розсекретили, чим зараз займається Віталій Козловський – пише Show 24 з посиланням на hromadske.

Так, журналісти звернулися в управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ із запитом щодо обов'язків Віталія Козловського в армії. У Сухопутних військах відповіли, що від 23 травня 2024 року співак був призначений солдатом резерву 3 запасного взводу 90-ї запасної роти військової частини А4718. До частини він прибув із Національного президентського оркестру й офіційно розпочав службу 17 червня.

Серед обов'язків Віталія Козловського були: участь у навчальних зборах та виступи для військових із метою підтримки морального духу. Водночас безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, він не брав. Уже 28 червня Козловського звільнили в запас за наказом командира.

Звільнений у запас через сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу), а саме: необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною (чоловіком) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи. Справи та посаду здав,

– зазначили у Сухопутних військах.

Фактично він пробув у частині менш як два тижні.

Щоправда, в травні 2025 року Віталій Козловський дав інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Марічки Падалко.

Інтерв'ю з Віталієм Козловським: дивіться відео онлайн

Артист розповів, що його було переведено у 22-гу окрему механізовану бригаду ЗСУ. У відео він заявив, що службу проходив на Сумщині, а тепер займається патронатною службою разом із побратимом.

Патронатну службу після звільнення відносно військової частини А4718 Віталій Козловський не здійснює і не був виведеним у розпорядження,

– повідомили в ЗСУ.

Для довідки! Патронатна служба – це підтримка сімей загиблих і зниклих безвісти військових (матеріальна й психологічна), організація зборів коштів і гуманітарної допомоги для бригади.

Що про військову службу кажуть в команді Козловського?

Пресслужба співака наголосила, що все, що було сказано в інтерв'ю Марічці Падалко, є правдою. Зараз Козловський не перебуває у війську, а патронатну службу здійснює від благодійного фонду "Промінь допомоги" 22 ОМБр.

Що відомо про службу Віталія Козловського у Силах оборони України?