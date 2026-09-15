"Хоче бути як татко": Козловський показав, як 2,5-річний син підтримує його перед концертом

Відомий український співак Віталій Козловський поділився милим відео з сином.

2,5-річний Оскар вирішив підтримати тата перед концертом і навіть допоміг йому підготуватися до виступу. Зворушливі кадри артист опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

На відео видно, як Оскар, який зовсім нещодавно пішов до дитячого садочка, упевнено почувається на сцені. Хлопчик влаштував невелику "інспекцію" обладнання, побренькав на гітарі й потанцював. Коли Оскара запитали, яку пісню тата він хоче почути найбільше, хлопчик без вагань обрав "Краса та розлука". А наприкінці голосно вигукнув батькові: "Браво!".

Мій головний мотиватор і натхнення,

– ніжно підписав відео Козловський.

У коментарях під публікацією також відреагувала дружина артиста та мама Оскара Юлія Бакуменко. "Котусик. Як же він хоче бути "як татко"", – написала вона.

Дружина Віталія Козловського прокоментувала відео співака з сином / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Віталій Козловський офіційно одружився зі своєю піар-менеджеркою Юлією Бакуменко у 2024 році. Раніше ми детально розповідали, як складалося особисте життя співака.