Сьогодні, 6 березня, Віталію Козловському виповнилося 41 рік. Два роки тому у цей день артист повідомив, що одружився. 24 Канал пропонує пригадати, що відомо про його особисте життя.

З ким Козловський крутив романи на початку кар'єри?

Після перемоги у шоу "Шанс" Віталій Козловський познайомився зі співачкою Валентиною Паравян. Вони приховували романтичні стосунки, однак у пресі про це довідалися.

Шанувальниці Віталія ображали його обраницю й сипали погрозами. Усі ці труднощі призвели до того, що через 3 роки у стосунках пара розійшлася.



Віталій Козловський і Валентина Паравян / Скриншот з відео

У 2012 році Віталій Козловський закрутив роман з ведучою Надією Івановою. Вона була радіоведучою, тож артист познайомився з нею під час одного з ефірів. Відомо, що пара разом провела різдвяні свята.

Крім того, Віталій та Надія дебютували як пара на заході "Viva! Найгарніші люди України". Вони разом вийшли на червону доріжку й трималися за руки. Однак багато про особисте життя не говорили й майже не спілкувались з журналістами на цю тему. Тому як і їхні відносини, так і розставання оповиті таємницею.



Віталій Козловський і Надія Іванова / Фото Viva

Чи справді у Козловського були стосунки з Раміною Есхакзай?

У березні 2016 року пішли чутки про роман Віталія Козловського з учасницею "Холостяка" Раміною Ексхакзай. Пара активно ділилась спільними фото та підігрівала плітки. Уже через рік стало відомо про їхні заручини.

Але за декілька місяців Раміна раптово оголосила, що йде від нареченого. Конкретної причини розставання не було, однак артист розповідав, що важко переживав цей період.



Віталій Козловський і Раміна / Фото з інстаграму

Та вже у 2022 році Віталій Козловський зізнався, що його роман з Раміною був вигаданим задля піару.

Це дуже довга історія. Це було потрібно більше Раміні. Немає диму без вогню. Зараз такий час, що будь-яка брехня, вона, по-перше, є не цікавою, а, по-друге, не має сенсу. Це те, що було. Це те, що залишилося за межами того часу, якого вже ніколи не повернути,

– ділився артист.

Несподіване весілля та батьківство Віталія Козловського

У 2019 році Віталій Козловський зізнався, що перебуває у стосунках. Але про свою обраницю не розповідав, бо казав, що не хоче піаритися на стосунках. Тому й під час повномасштабної війни артист не відкривав завісу особистого життя.

6 березня 2024 року Віталій Козловський приголомшив новиною про те, що він одружився. На той час артист був у війську. Співак розповів, що вирішив освідчитись коханій після того, як потрапив під обстріл.

І лише через місяць у відвертому інтерв'ю для Раміни Віталій Козловський зізнався, що його дружина – Юлія Бакуменко, яка багато років була піар-менеджеркою артиста. Як розповів співак, їхні відносини стали серйознішими під час пандемії. А російське вторгнення лише зміцнило ці стосунки.

25 лютого 2024 року у подружжя народився син, якого назвали Оскаром. У Михайлівському Золотоверхому соборі його охрестили.

Ми такі щасливі, що ти з'явився в нас. Ти навчаєш мене життя: приймати правильні рішення, робити будь-що з любов'ю. Ти моя мотивація і мій щоденний "пендель". Я знаю, що ти особливий, пишаюсь тобою і буду робити усе, щоб ти пишався мною,

– писав артист у 2 день народження сина.



Віталій Козловський з сім'єю / Фото з інстаграму

До слова, 1 березня Віталій Козловський виступив з великим концертом у Палаці "Україна". На сцену тоді вийшла і його сім'я.