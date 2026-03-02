Про це Раміна повідомила в інстаграмі. У перший день весни Козловський відіграв великий сольний концерт у Палаці "Україна", що в Києві.

Раміна Есхакзай опублікувала відео, на якому танцює під сценою та тримає в руках плакат з надписом "Шекспір писав би не про нас". До нього журналістка приклеїла фото Козловського та своє і намалювала серце.

Сьогодні мені 34! Я відриваюсь на концерті Віталія Козловського. Шекспір писав би не про нас, і це чудово,

– йдеться у дописі Раміни.

До речі, Козловський помітив Есхакзай на своєму концерті, а у коментарях під дописом написав: "З днем народження! Радий був бачити!".

Зазначимо! На вчорашньому концерті Віталій Козловський вперше виконав свій хіт "Шекспір" українською мовою.

У свій день народження Раміна попросила підписників підтримати збір. Кошти підуть на допомогу тваринам і військовим.

Чим більше буде щедрих донатів на банці, тим краще для всіх!,

– зазначила журналістка.

