Об этом Рамина сообщила в инстаграме. В первый день весны Козловский сыграл большой сольный концерт во Дворце "Украина", что в Киеве.

К теме Виталий Козловский устроил громкое шоу и впервые спел "Шекспира" на украинском языке

Рамина Эсхакзай опубликовала видео, на котором танцует под сценой и держит в руках плакат с надписью "Шекспир писал бы не о нас". К нему журналистка приклеила фото Козловского и свое и нарисовала сердце.

Сегодня мне 34! Я отрываюсь на концерте Виталия Козловского. Шекспир писал бы не о нас, и это прекрасно,

– говорится в заметке Рамины.

Кстати, Козловский заметил Есхакзай на своем концерте, а в комментариях под заметкой написал: "С днем рождения! Рад был видеть!".

Отметим! На вчерашнем концерте Виталий Козловский впервые исполнил свой хит "Шекспир" на украинском языке.

В свой день рождения Рамина попросила подписчиков поддержать сбор. Средства пойдут на помощь животным и военным.

Чем больше будет щедрых донатов на банке, тем лучше для всех!,

– отметила журналистка.

Что известно об "отношениях" Рамины Эсхакзай и Виталия Козловского?