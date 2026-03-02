Мероприятие состоялось во Дворце "Украина". Об этом сообщает "Сцена событий".

К слову Виталий Козловский замиловал редкими фото сына: как Оскар изменился за два года

Главным событием концерта Виталия Козловского стало живое звучание хита "Шекспир" – певец наконец перевел песню на украинский язык.

"Шекспир писал бы не о нас. Мы разную выбираем роль. Но в этот миг, и в это время Я тот, я тот!" – так теперь звучит эта композиция.

Виталий Козловский – "Шекспир": видео

Также Виталий Козловский исполнил песню "Красота и разлука" в новом звучании. На сцене Дворца "Украина" еще прозвучала песня "Отправила месседж" – однако без Натальи Могилевской.

К слову, Виталий Козловский появился на сцене вместе со своим сыном Оскаром. Вероятно, это первое появление мальчика перед публикой.

Конечно же, концерт не мог завершиться без хита "Пина колада". Как пишут фаны, мероприятие было наполнено ностальгией, улыбок и слез. Виталий Козловский несколько раз выходил на бис – публика не хотела отпускать артиста.

Виталий Козловский – "Пина колада": видео

Отметим, восторг от концерта Виталия Козловского могут разделять не все. Ведь в прошлом году стало известно, певца уволили в запас по семейным обстоятельствам. В комментарии "Тур звездами" на "Радио Люкс" артист прокомментировал, что расскажет о своей деятельности в армии, когда завершится война.

Что известно о возвращении Виталия Козловского?