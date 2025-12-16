Подробностями Козловский поделился в проекте "33 вопроса от Люкс ФМ". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Радио Люкс.

Кстати Козловский назвал Кондратюка "старым очкариком": продюсер впервые отреагировал

Виталий Козловский вспомнил, что 5 марта, накануне своего 40-летия, вышел из дома и сказал жене, что вернется через полчаса. Он выбросил мусор, купил кофе и пошел прогуляться по набережной. Тогда певец впервые позвонил юристу Игоря Кондратюка, с которым виделся только на судах, чтобы закрыть вопрос с долгом.

Он офигел: "Виталий, это вы? Это точно вы?" Это был первый разговор. Я сказал: "Сформируем все детали того, как этот вопрос решить. Сколько это может мне стоить?" Долго мы формировали, торговались за цены. Это для меня была абсолютно неподъемная сумма на то время,

– признался Козловский.

Артист обращался за помощью к знакомым, чтобы они одолжили деньги, но почти все отказали. При том, что Виталий обещал вернуть средства. Козловский не рассекретил сумму, которую должен был отдать Кондратюку, но поделился, что она не превышает 200 тысяч долларов.

Я продал родительскую квартиру, и этих денег не хватало. Это не все деньги, это лишь часть. Мне помог кум. Уже потом, когда мы все решили, я вернул куму долги,

– вспомнил певец.

Виталий отметил, что за месяц отдал долг бывшему продюсеру.

Что известно о долге Виталия Козловского?