Ходить на вечірки та наривається на хейт: де зараз Влад Яма, який втік на початку війни

Танцівник усе рідше з'являється в українському інформаційному просторі. А все через те, що Влад Яма від початку повномасштабної війни живе за кордоном.

Досі невідомо, як чоловіку вдалось покинути територію Україну та яка була його мотивація. У соцмережах він запевняв, що всіма силами намагається допомагати нашим військовим і людям, щоб наблизити перемогу. Що відомо про життя втікача Ями та чим він сьогодні займається – в матеріалі Show 24.

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Танцювальна та телевізійна кар'єри

Майбутній хореограф народився у Запоріжжі в 1982 році у родині вчителів. Із семи років хлопець почав займатись танцями. Згодом Влад пов'язав своє життя із цим напрямком творчості. Після закінчення школи юнак вступив у Запорізький національний університет на факультет фізичного виховання.

Влад Яма у дитинстві / Фото з інстаграму чоловіка

З 19 років він уже викладав хореографію для різних вікових категорій, а згодом навіть став викладачем у Київському університеті культури.

У студентські роки танцював у танцклубі "Крок", а пізніше – в колективі "Фієста". У Києві почав займатись у "Данс-центрі" та виступати в Українській федерації сучасного танцю.

Влад Яма у юності / Фото з інстаграму танцюриста

На телебаченні хореограф дебютував у першому сезоні проєкту "Танці із зірками". Партнеркою по паркету стала співачка Наталя Могилевська. До слова, тривалий час їм приписували роман.

Влад Яма та Наталія Могилевська – Румба: дивіться відео онлайн

Пара дійшла до фіналу, однак поступилась першим місцем Олені Шоптенко та Володимиру Зеленському. За декілька років Яма став суддею у складі журі танцювального шоу.

Хореограф 9 сезонів був у журі проєкту "Танцюють всі", а 5 сезонів – суддею шоу "Україна має талант". У проєкті "Ліга сміху" займав тренерське крісло, а також взяв участь у шоу "Модель XL" у ролі члена журі.

Особисте життя

Зі своєю обраницею Ліліаною чоловік почав зустрічатись ще у 2007 році, а у 2014 – пара відгуляла красиве весілля.

А через півтора року після одруження у подружжя народився син, якого назвали Леон.

У Штатах хлопчик почав розвивати акторську кар'єру та навіть встиг знятись у короткометражній картині "Sweet struggle".

Син Влада Ями / Фото з інстаграму чоловіка

Повномасштабна війна та життя за кордоном

Тривалий час після вторгнення не було жодної інформації про те, де перебуває хореограф. Згодом виявилось, що він із дружиною та сином поїхали до США.

Як розповідав сам Яма, 24 лютого 2022 року він був в Україні та допомагав батькам евакуюватись із Запорізької області. Згодом сімейство побуло декілька днів у Європі. Але як хореографу вдалось покинути територію України – питання залишається відкритим.

В одному з інтерв'ю Влад розповідав, що у Штатах проводить благодійні майстер-класи, а дружина Ліліана займається вихованням сина.

У соцмережах танцівник писав, що його країну знищують, але йому головне, щоб сімʼя була в безпеці. Він подякував ЗСУ та зазначив, що поважає захисників.

Раніше хореограф казав, що працює в американській студії MIAMI DANCE ACADEMY, у колективі якого є росіяни. На початку червня 2024 року Яма порушив мовчанку й розповів, що живе у Маямі та продовжує займатись хореографією.

Викладаю приватно в кількох студіях, а іноді й у приватних спортзалах вдома у клієнтів,

– зазначив Яма.

Хореограф навіть ділився, що часто влаштовує різні заходи, на яких збирає кошти на потреби ЗСУ.

Попри таку позицію, танцівник нарвався на хвилю хейту зі сторони підписників і колег по шоубізнесу.

Павло Зібров публічно висловився у сторону Влада Ями та Олега Винника, зазначивши, що зрадників треба забути.

Їх немає, їх викреслили не ми, їх викреслив народ український. Ми не кажемо ні про Винника, ні про Яму. Вони дорослі люди, вони зробили свій вибір, підписалися і поставили печатку. Вони не вийдуть, ніхто сюди не прийде, на жаль,

– зазначив виконавець.

Лідер гурту ТІК, Віктор Бронюк, також не залишився осторонь теми втікачів. Він запевнив, що відчуває тотальний негатив до цих людей.

Моє відношення до такого "микання" негативне… Чим керувався Влад Яма або ж Іван Дорн, я не знаю. Була можливість виїхати, тому вони це зробили, бо так простіше, це звільняє від багатьох обов'язків. Як на мене, це позиція не громадянська, не чоловіча. З іншого боку – раз так вчинили, то це теж вибір і їм з цим жити,

– зазначив Віктор Бронюк.

Лишень одиниці підтримали танцівника у його рішенні виїхати та оселитись у США. Українців також обурював той факт, що чоловік публікував щасливий та яскравий контент із вечірок у той час, коли різні міста його Батьківщини перебували під російськими обстрілами.

Більшість зірок і колишніх шанувальників припускають, що навіть після перемоги України хореограф не повернеться додому.

У листопаді 2024 року у ЗМІ з'явилася інформація, що Влад Яма розважився на "російській вечірці" у Чикаго. Ймовірно, її організовували з нагоди Гелловіну, адже гості були у тематичних костюмах. Танцюрист працював діджеєм.

Нещодавно Влад Яма опублікував в інстаграмі відео, де запросив на український фестиваль у Нью-Йорку, де зіграє DJ-сет. Окрім нього, ще мають виступати блогер Андрій Шатирко, співак Олександр Кривошапко та інші. Чи має захід благодійну мету – не вказується. Він має відбутися у суботу, 28 червня.