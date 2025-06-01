Після хвилі критики: блогерка Роговенко сказала, чи платила хабар, щоб вивезти колишнього в США

У соціальних мережах поширилась інформація про те, що інфлюенсерка та учасниця проєктів "Супермодель по-українськи" та "Від пацанки до панянки" Влада Роговенко нібито незаконно допомогла своєму чоловіку виїхати з України. Сама блогерка вже відреагувала на ці чутки.

У своєму телеграм-каналі Роговенко заявила, що ці чутки є неправдивими, пише Show24.

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Так, днями своїх інстаграм-сторіс Влада відповідала на запитання підписників. Один з них поцікавився, чи вона допомагала своєму колишньому з переїздом до США. Роговенко відповіла "так" і що заплатила за це 15 тисяч доларів.

Я це зробила лише заради його мами. Я завжди з нею добре спілкувалась, коли вона подзвонила з проханням, то я не змогла цій жінці відмовити,

– сказала тоді блогерка.

Більшість підписників подумали, що Влада заплатила за виїзд свого колишнього до Америки, а вона мала на увазі, що допомогла колишньому тоді, коли переїхала до США. За її словами, вона погасила борг чоловіка, бо йому та його матері погрожували.



Влада Роговенко віддала борг за свого колишнього / Скриншот з телеграм-каналу

До того ж в мережі припустили, що йдеться про колишнього чоловіка Роговенко, Олександра Колісніченка, який наприкінці минулого року приїхав до неї в Америку. Проте Роговенко уточнила: мова йшла не про нього, а про колишнього хлопця, який залишається в Україні.

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Що ж до виїзду Олександра Колісніченка, Влада зазначила, що не причетна до цього. Відомо лише, що у чоловіка є серйозні проблеми зі здоров'ям – із ногою та спиною. Крім того, він начебто доглядає за хворим на рак батьком. Роговенко додала, що вони з Олександром ще офіційно не розлучилися, а його мама померла.



Влада Роговенко розповіла про виїзд Олександра Колісніченка за кордон / Скриншот з телеграм-каналу

Нагадаємо, торік Влада Роговенко потрапила в базу "Миротворець" після своїх заяв на тлі російського ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит", який відбувся 8 липня. Вона тоді закликала Володимира Зеленського їхати й домовлятися про мир з Росією, назвавши президента "клоуном".

Влада Роговенко в базі "Миротворець" / Скриншот з мережі

Зараз вона мешкає з двома синами за кордоном, а свої соцмережі продовжує вести російською мовою.