Стильне побачення в театрі: нова дівчина Володимира Дантеса вразила їхніми парними образами
Український співак Володимир Дантес продовжує насолоджуватися новими стосунками. Його обраниця Анастасія Неправда показала, як зіркова пара проводить спільний час, влаштувавши красивий культурний вихід у світ.
Закохані вирішили додати трохи мистецтва у свої будні та відправилися на побачення до театру імені Івана Франка. Пара відвідала гучну виставу режисера Давида Петросяна "Троянство". Анастасія залишилася в абсолютному захваті від дійства на сцені та одразу поділилася емоціями зі своїми підписниками в інстаграмі.
Суцільний кайф,
– коротко, але влучно описала свої враження дівчина.
Театральна вистава / фото з інстаграму
Проте найбільше увагу прихильників привернув зовнішній вигляд зіркової пари. Анастасія опублікувала миле спільне селфі з дзеркала в ліфті, яке доводить, що закохані дуже ретельно готувалися до вечора. Вони вирішили заморочитися та склали розкішний парний образ у стилі мінімалізм.
Володимир та Настя одягнули абсолютно однакові базові білі футболки. Співак доповнив свій лук класичними чорними штанами, а його кохана – елегантною чорною максіспідницею, розбавивши монохром блискучою сумочкою. Такий чорно-білий аутфіт мав неймовірно стильний, гармонійний та ефектний вигляд.
Володимир Дантес та Анастасія Неправда / фото з інстаграму
До речі, театральні експерти вже називають виставу "Троянство" справжнім хітом, який глибоко чіпляє за живе. Кажуть, що ця постановка здатна когось спустити з небес на землю, а комусь – відкрити магію театру з абсолютно нового боку.
Володимир Дантес зараз переживає дуже романтичний період, який мав би надихати його на пісні про щасливе кохання, однак нова пісня співака зовсім не про це.