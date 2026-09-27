Три шлюби, четверта дитина та життя в Канаді: як склалася доля Володимира Остапчука

Володимир Остапчук – один із тих українських шоуменів, чиє життя останніми роками обговорюють не менше, ніж його телевізійні проєкти. Євробачення, популярні шоу, дубляж, три шлюби, троє дітей і переїзд до Канади – у біографії ведучого вистачило б матеріалу на окремий серіал. Причому сценаристам навіть особливо фантазувати не довелося б.

27 вересня Володимиру Остапчуку виповнюється 42 роки. 24 Канал розповідає, яким було його життя до популярності, як він потрапив на телебачення, що відомо про його особисте життя та де шоумен перебуває зараз.

Дитинство та юність Володимира Остапчука



Володимир Остапчук / Фото з соцмереж



Володимир Остапчук народився 27 вересня 1984 року в Умані на Черкащині. Він розповідав, що виріс у звичайній родині: батько був офіцером, а мама – вчителькою. Зіркових родичів, продюсерів біля колиски та готового місця у прайм-таймі, як можна здогадатися, не було.





Володимир Остапчук / Фото з соцмереж



Після школи Остапчук вступив до Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, де вивчав філологію та англійську мову. Сам ведучий в інтерв'ю розповідав, що саме там отримав хорошу мовну базу. Після університету він близько року викладав англійську в Уманському національному університеті садівництва. Тож до фрази Good evening, Europe! був ще період журналів, пар і студентів.

Як Володимир Остапчук потрапив на телебачення

У 2009 році Остапчук вирішив змінити професію та поїхав до Києва, де навчався у школі дикторів СТБ. Одним із перших місць роботи став Перший автомобільний телеканал. Пізніше були радіо, різні телевізійні формати, робота в дубляжі та кастинги, яких, за словами самого ведучого, у його кар'єрі було чимало.



Володимир Остапчук / Фото з соцмереж



Справжній прорив стався у 2017 році. Остапчук разом із Тімуром Мірошниченком та Олександром Скічком став ведучим Євробачення у Києві. Вільна англійська та досвід роботи перед камерою зробили свою справу: після конкурсу шоумен отримав значно більше пропозицій на українському телебаченні.

Згодом він працював у таких проєктах, як "Маска", "Співають всі!", "Ікона стилю", "Король десертів", "Інспектор. Міста", брав участь у "Танцях з зірками", займався стендапом і продовжував працювати в дубляжі. Тобто мікрофон Остапчук уже давно використовує приблизно у всіх можливих жанрах.

Особисте життя: три шлюби Володимира Остапчука

Не менш насиченим виявилося й особисте життя телеведучого.

Першою дружиною Володимира була Олена Войченко. Вони одружилися у 2007 році та прожили разом понад десять років. У шлюбі народилися двоє дітей – донька Емілія у 2013 році та син Еван-Олександр у 2018-му. У 2020 році подружжя офіційно розлучилося. Після початку повномасштабного вторгнення Олена разом із дітьми переїхала до Канади.

Другою дружиною шоумена стала нотаріусиня Христина Горняк. Вони познайомилися у 2019 році, а в жовтні 2020-го зіграли весілля. Шлюб тривав близько двох років – у жовтні 2022 року пара розлучилася. Після розриву колишнє подружжя ще не раз потрапляло у новини через питання спільного будинку під Києвом.



Володимир Остапчук / Фото з соцмереж



Згодом у житті Остапчука з'явилася Катерина Полтавська. Їхні стосунки почалися після другого розлучення ведучого, а пізніше пара офіційно зареєструвала шлюб. У травні 2026 року вони також влаштували весільне святкування, яке до того кілька разів відкладали.

10 грудня 2024 року в Катерини та Володимира народився син Тимофій – третя дитина шоумена. А у серпні 2026 року подружжя повідомило про нове поповнення: Катерина вагітна вдруге. Отже, незабаром Остапчук стане батьком учетверте.

Цікавий поворот із Канадою

Канада в біографії Остапчука з'явилася далеко не у 2026 році. Ще після Євробачення-2017 він разом із першою дружиною та донькою планував переїхати туди. Сам телеведучий тоді розповідав про ці плани в інтерв'ю, однак після успіху Євробачення отримав багато роботи в Україні й повернувся. Майже через десять років історія все-таки отримала продовження.

Де зараз Володимир Остапчук

Наприкінці травня – на початку червня 2026 року Володимир Остапчук разом із Катериною та сином Тимофієм переїхав до Канади. Родина оселилася в Монреалі. Спочатку вони винайняли тимчасове житло, а згодом перебралися до будинку.

Переїзд родина називала свідомою еміграцією. Старші діти Остапчука від першого шлюбу також живуть у Канаді, тож після переїзду ведучий отримав можливість частіше з ними бачитися.

Водночас шоумен не відмовився від роботи ведучого та продовжує їздити на заходи за межами Канади.

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