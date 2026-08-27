Остапчук вчетверте стане батьком: як на майбутнє поповнення відреагували його ексдружини

26 серпня Катерина та Володимир Остапчуки оголосили радісну новину – вони вдруге стануть батьками. Для шоумена це буде вже четверта дитина, а для Катерини – друга.

У своєму телеграм-каналі Катерина розповіла, як на новину про поповнення відреагували старші діти Володимира від першого шлюбу – донька Емілія та син Еван-Олександр. Вона також поділилася реакцією їхньої мами, колишньої дружини шоумена Олени Войченко.

За словами Катерини, жодних драм чи непорозумінь через вагітність не виникло. Навпаки, новина викликала позитивні емоції у всіх членів родини.

Всі зраділи. І Еван, і Емілія, і Олена. З Оленою обговорювали токсикоз. А яка може бути реакція?,

– зазначила Катерина Остапчук.

Водночас інша колишня дружина шоумена, Христина Горняк, поки не коментувала новину про вагітність Катерини у соцмережах.

Як відомо, Володимир Остапчук зараз перебуває у третьому шлюбі. До Катерини він був одружений з Оленою Войченко та Христиною Горняк. У першому шлюбі у телеведучого народилися двоє дітей – донька Емілія та син Еван-Олександр. Другий шлюб із Христиною Горняк дітей не мав.

Володимир Остапчук зі своїми дружинами та дітьми / Фото з соцмереж шоумена

До речі, останнім часом увагу користувачів привертає й сама Христина Горняк. У мережі запідозрили, що вона може стати учасницею нового сезону шоу "Холостяк".